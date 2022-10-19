Канадский врач предложил дать детям право на эвтаназию

Подростки должны иметь возможность просить об эвтаназии, заявил доктор Луи Рой из медицинского колледжа Квебека 7 октября на заседании специального объединенного комитета программы медицинской помощи умирающим (MAID), сообщил 15 октября сайт The Post Millenial.

Подростки должны иметь возможность просить об эвтаназии, заявил доктор Луи Рой из медицинского колледжа Квебека 7 октября на заседании специального объединенного комитета программы медицинской помощи умирающим (MAID), сообщил 15 октября сайт The Post Millenial.

Врач из Квебека также предложил, чтобы младенцы в возрасте до одного года с «тяжелыми деформациями» и «очень серьезными и тяжелыми медицинскими синдромами» имели право на эвтаназию. При этом поводом для такого предложения послужило якобы желание избавить детей от страданий.

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет, то есть почти 18 лет; комитет рекомендует, а также совет директоров поддерживает, чтобы эти несовершеннолетние могли вместе со своими воспитателями или родителями подать запрос на MAID на основе уровня имеющихся и невыносимых страданий, которые они могут испытать и которые могут стать непереносимыми», — сказал Рой.

«То же самое для детей в возрасте от нуля до одного года, которые рождаются с тяжелыми деформациями, очень тяжелыми и тяжелыми медицинскими синдромами, у которых продолжительность жизни и уровень страданий таковы, что имеет смысл обеспечить, чтобы они не страдали, учитывая, что шансов на их выживание практически нет», — продолжил он.

«Это то, что использовалось в Нидерландах в качестве аргумента, и мы можем изучить этот вариант», — добавил врач.

Клип с этим предложением, облетевший социальные сети, вызвал возмущение как онлайн-критиков, так и членов комитета MAID.

Член парламента от консерваторов от Сент-Альберт-Эдмонтон Майкл Купер осудил высказывание Роя, заявив, что он «был глубоко обеспокоен» рекомендацией MAID для младенцев, которые не могут согласиться на такую радикальную процедуру. «Совершенно неправильно предполагать, что MAID подходит для младенцев, для этого по закону требуется согласие пациента», — написал Купер в Twitter.

В 2021 году в Канаде более 10 000 человек умерли от эвтаназии. Купер заявил: «Мы видим тревожное число канадцев, которые получили доступ к медицинской помощи в смерти, но никогда не получали доступа к паллиативной помощи».

Напомним, канадская версия закона об эвтаназии разрешает убить человека, если, по его мнению, у него нет возможности вести достойную жизнь. В частности, в Канаде уже были случаи эвтаназии неизлечимо больных, которые могли бы прожить еще 10 лет в случае приема дорогих лекарств, но у них не было денег на эти лекарства, или эвтаназии инвалидов, у которых нет денег на сиделку.

В августе 2022 года история ветерана вооруженных сил Канады, который обратился за помощью в связи с посттравматическим стрессовым расстройством и черепно-мозговой травмой, в попала в заголовки канадских газет из-за того, что сотрудник Управления по делам ветеранов Канады предложил ему MAID.

С 2023 года в Канаде разрешат эвтаназию в том случае, если единственным диагнозом является психиатрический.