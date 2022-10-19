В Квебеке и Монреале произошло падение цен продажи недвижимости

Квебекская профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости опубликовала свою последнюю статистику 13 октября, в которой говорится, что “резко растущие процентные ставки подталкивают к быстрому охлаждению рынка недвижимости”.

Квебекская профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости опубликовала свою последнюю статистику 13 октября, в которой говорится, что “резко растущие процентные ставки подталкивают к быстрому охлаждению рынка недвижимости”.

Эта тенденция ведет к “падению продаж, резкому росту активных предложений и снижению цен” со второго по третий квартал 2022 года. Информация основана на базе данных провинциальных брокеров по недвижимости Centris.

Для Квебека в целом “замедление транзакционной активности усилилось в третьем квартале 2022 года, при этом продажи снизились до -18 процентов по сравнению с очень активным третьим кварталом 2021 года, в общей сложности 18 146 транзакций”, – говорится в отчете. “Это количество продаж ниже среднего числа сделок до пандемии за третий квартал с минимума 2012 года (19 400 продаж)”.

Более конкретно, продажи снизились в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом на 13 процентов для домов на одну семью, на 25 процентов для кондоминиумов и на 34 процента для плексигласов. Продажи в целом выросли на 19 процентов.

Что касается столичного региона Монреаль, то со второго по третий кварталы продажи в целом снизились на 23 процента — на 16 процентов для домов на одну семью, на 27 процентов для кондоминиумов и на 38 процентов для многоквартирных домов. Продажи выросли на 35 процентов.

“Если второй квартал стал ключевым в эволюции рынка Квебека, когда средние цены на каждую категорию недвижимости достигли рекордно высокого уровня, то третий квартал стал тем, который подтвердил резкое изменение направления, хотя и более умеренное, чем во многих других канадских провинциях”, – сказал Чарльз Брант, директор отдел анализа рынка QPAREB. “Сильные последовательные повышения ключевой процентной ставки, зафиксированные с марта по сентябрь, по величине сопоставимые с теми, которые наблюдались в начале 1990-х годов, остановили лихорадочный импульс первого квартала, который все еще был ощутим во втором квартале”.

Брант добавил, что “поскольку основной целью Банка Канады является борьба с укоренением безудержной инфляции в канадской экономике, рынок жилой недвижимости Квебека страдает от побочных последствий.

“В третьем квартале наблюдалось падение продаж, быстрое накопление объектов недвижимости на рынке и значительная корректировка цен в сторону понижения. Это привело к значительному ослаблению ситуации перегрева, которая была распространена во многих районах южной части провинции, увеличению количества месяцев, необходимых для проведения инвентаризации объектов недвижимости на рынке, и одновременному снижению доли продаж, которые были завершены в результате процессов перекупки. Однако устойчивая динамика рынка наблюдалась в нескольких регионах, которые были избавлены от неустойчивого роста цен и, в то же время, по-прежнему имели приемлемый уровень доступности по отношению к покупательной способности домохозяйств, несмотря на резкое повышение процентных ставок по ипотечным кредитам и стоимости жизни.”

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