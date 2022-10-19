Джо Байден: он снова весел и непредсказуем!

Охрана, которая явно смутилась выходкой Байдена, попросила снимающего прекратить съемку.

Президент США Джо Байден смутил подростка после своего выступления перед студентами колледжа Ирвин-Вэлли. Байден во время фотосессии положил свою руку девушке на плечо и сказал «важную вещь». «А теперь важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам: никаких серьезных отношений, пока не исполнится 30», — сказал президент, повторив последнюю часть дважды. Охрана, которая явно смутилась выходкой Байдена, попросила снимающего прекратить съемку.

Читатели британского издания Daily Mail осудили поступок президента США Джо Байдена во время посещения колледжа в штате Ирвин в Калифорнии. Статья, под которой они оставили свои комментарии, была опубликована 15 октября.

«Он вызывает у меня мурашки. Он должен быть дома, наслаждаясь своей пенсией с Джилл. Он не на многое способен. Это неприемлемо», — возмутился поступком американского лидера читатель Thunder Road 27 из Филадельфии.

«Я бы не был счастлив, если бы это была моя дочь…», — поддержал его читатель из Тулузы dufeu.

«Люди, о чем вы думали, проголосовав за этого парня», — задал риторический вопрос «The boat guy» из США.

Очередной неловкой ситуацией закончилось выступление американского президента Джо Байдена 18 октября на встрече с журналистами. На опубликованном каналом PBS видео после выступления президента США по теме студенческих долгов видно, как американский лидер застыл в неестественной позе с отсутствующим выражением лица после вопросов журналистов. В результате происшествия отвечать на вопросы журналистов пришлось министру образования Мигелю Кардоне, также присутствовавшему на мероприятии.

Причину смерти своего сына публично перепутал президент США Джо Байден. 13 октября об этом сообщает Fox News. Сын Байдена Бо умер в 2015 году от рака мозга. Ему было 46 лет. Однако Байден позабыл об этом и публично заявил, что его сын «расстался с жизнью в Ираке». Байден допустил эту ошибку во время выступления в штате Колорадо.

По его словам, в этом штате американские войска проходили подготовку во время Второй мировой войны. «Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду и расстался с жизнью в Ираке. Представьте мужество, отвагу и настоящие жертвы, настоящие жертвы, которые все они принесли», — сказал Байден. Сын Байдена действительно служил в Ираке, но гораздо раньше — с 2008 по 2009 год. Он скончался только через шесть лет — 30 мая 2015 года — в одной из американских клиник с диагнозом глиобластомы.