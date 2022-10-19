Мужчина купил паспорт, чтобы посетить трех беременных от него женщин

Фальшивый паспорт купил с целью уехать в Британию и посетить трех беременных от него женщин уроженец Ямайки в ее столице — Кингстоне 18 октября, сообщает Jamaica Star.

Фальшивый паспорт купил с целью уехать в Британию и посетить трех беременных от него женщин канадец, уроженец Ямайки в ее столице — Кингстоне 18 октября, сообщает Jamaica Star.

Уроженец Ямайки Шон Уотсон в суде признал вину в том, что сделал фальшивую декларацию и купил поддельный паспорт. В суде сообщили, что Уотсон получил паспорт на имя Делруа Николсона Лина.

Отвечая на вопрос, почему он решил приобрести поддельный паспорт Лин сказал: «В то время меня депортировали из Великобритании, а у меня там было три беременных женщины, и они заставляли меня вернуться. Я не хотел возвращаться, так как был женат на канадке, но британки вынуждали меня, и я решился на поездку».

Он рассказал в суде, что работал строителем, у него есть вид на жительство в Канаде, а фальшивом паспортом он воспользоваться не успел.

За поддержку декларации мужчина обязан выплатить 10 тысяч ямайских долларов, а в случае неуплаты он проведет в тюрьме четыре месяца. За получение фальшивого паспорта по поддельному документу Уотсона обяжут выплатить еще 100 тысяч ямайских долларов или присудят ему еще четыре месяца тюремного заключения.