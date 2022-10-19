Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Мужчина купил паспорт, чтобы посетить трех беременных от него женщин

Мужчина купил паспорт, чтобы посетить трех беременных от него женщин

Виктория Христова Окт 19, 2022 Новости, Новости Канады, Происшествия Комментарии к записи Мужчина купил паспорт, чтобы посетить трех беременных от него женщин отключены 53 Просмотров

Фальшивый паспорт купил с целью уехать в Британию и посетить трех беременных от него женщин уроженец Ямайки в ее столице — Кингстоне 18 октября, сообщает Jamaica Star.

Фальшивый паспорт купил с целью уехать в Британию и посетить трех беременных от него женщин канадец, уроженец Ямайки в ее столице — Кингстоне 18 октября, сообщает Jamaica Star.

Уроженец Ямайки Шон Уотсон в суде признал вину в том, что сделал фальшивую декларацию и купил поддельный паспорт. В суде сообщили, что Уотсон получил паспорт на имя Делруа Николсона Лина.

Отвечая на вопрос, почему он решил приобрести поддельный паспорт Лин сказал: «В то время меня депортировали из Великобритании, а у меня там было три беременных женщины, и они заставляли меня вернуться. Я не хотел возвращаться, так как был женат на канадке, но британки вынуждали меня, и я решился на поездку».

Он рассказал в суде, что работал строителем, у него есть вид на жительство в Канаде, а фальшивом паспортом он воспользоваться не успел.

За поддержку декларации мужчина обязан выплатить 10 тысяч ямайских долларов, а в случае неуплаты он проведет в тюрьме четыре месяца. За получение фальшивого паспорта по поддельному документу Уотсона обяжут выплатить еще 100 тысяч ямайских долларов или присудят ему еще четыре месяца тюремного заключения.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal