Семь автомобилей телевещательной компании TVA ночью разбиты на стоянке перед офисом компании

Вандалы напали на автомобили TVA. Явно в знак протеста против компании.

В ночь на вторник, 18 октября, в городе Квебек неизвестные лица совершили нападение на стоянку автомобилей телевещательной компании TVA – самой популярной в Квебеке. Вандалы действовали целенаправленно. Они разбили стёкла и фары всех семи автомашин компании, стоявших на стоянке, но, судя по всему, ничего из машин не пропало, и речь не идёт о банальном воровстве.

Полиция, вызванная на место происшествия лишь рано утром, констатировала большой ущерб, причинённый транспортным средствам.

Всего на стоянке находилось девять автомобилей TVA, но два из них, стоявших несколько поодаль, не пострадали. Возможно, хулиганы их просто не заметили.

Полиция подчеркнула, что на стоянке находились и частные автомобили, принадлежащие разным владельцам, как работникам телекомпании, так и соседним жителям. Ни один из частных автомобилей нападению не подвергся, что ещё раз подтверждает версию целенаправленной атаки именно на TVA.

Согласно самым последним сведениям, нападавшие написали буквы CAQ на одной из разбитых машин. Так как сложно представить себе, чтобы правящая партия решила напасть на автомобили, то непонятно, что означает это “политическое заявление” вандалов. Один из нападавших был заснят на охранную видеокамеру, но он был в капюшоне, разглядеть лицо его не удалось, он уехал на велосипеде.

Нападения на машины журналистов совершались и ранее. Дошло до того, что TVA решило убрать лого компании с бортов автомашин, чтобы избежать нападений хулаганья. Заметим, что две машины TVA были поддожжены в Сагне в 2020 году, а пять автомобилей были разбиты в Шербруке в январе 2021 года. Так что “политической шпаны” хватает.