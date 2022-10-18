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Летающее колесо убило канадского водителя

Olga Fedak Окт 18, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 81 Просмотров

А в другой части страны грузовик въехал в жилой дом.

Автомобильное колесо, которые скорее всего оторвалось от грузовика, который тянул пустой прицеп для лодки, перелетело через разделитель и врезалось во встречный автомобиль. Его водитель погиб на месте. Затем колесо-убийца отскочило и зацепило ещё два автомобиля, однако их водители и пассажиры не пострадали.

Инцидент произошел во вторник днём на шоссе Queen Elizabeth Way на границе Миссисоги и Оквилля, Онтарио.

Полиция заявила, что до сих пор ищет автомобиль, от которого оторвалось колесо. Для этого стражи порядка проводят опрос свидетелей.

Восточные полосы автомагистрали QEW на Форд Драйв остаются закрытыми, пока ведется расследование инцидента. Съезд на восток от Ford Drive также закрыт. Полиция просит водителей рассмотреть альтернативные маршруты из-за “значительных пробок” в этом районе.

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