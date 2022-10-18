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Общество Дети, семья Подозрительная гибель двоих детей в Лавале. Полиция ведёт расследование
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Подозрительная гибель двоих детей в Лавале. Полиция ведёт расследование

Megan Jorgensen Окт 18, 2022 Дети, семья, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 152 Просмотров

Гибель двоих детей в Лавале. Городская полиция ведёт расследование

Ведётся расследование по поводу гибели двоих детей в городе Лаваль. Подробности дела пока неизвестны.

Полиция Лаваля подтвердила первоначальные противоречивые сообщения, согласно которым, в результате семейной драмы вечером понедельника, 17 октября, в городе погибли двое детей. Речь о девочке 13 лет и мальчике 11 лет, которые погибли в результате преступных действий. Их смерть констатировали врачи после того, как тела детей были доставлены в больницу. Полиция арестовала мужчину возраста сорока шести лет по подозрению в причастности к их убийству, но пока не было сообщено, какая именно связь между погибшими детьми и этим мужчиной.

Полиция прибыла на место происшествия чуть позже 18 часов. Кем были вызваны полицейские, тоже пока неизвестно, но известно, что речь о спокойном и тихом квартале в районе Sainte-Dorothee, на улице Lauzon.

Мэр Лаваля заявил, что на расследование преступления брошены все силы охраны правопорядка города. Полиция, со своей стороны, обещает осветить все известные детали преступления в течение вторника.

 

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