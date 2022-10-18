Штраф в 2744 долларов – а ты не давай машину кому ни попадя!

Хозяин автомобиля получил штраф в 2744 долларов за то, что дал свою машину злостному нарушителю

Граждане! Тщательно проверяйте права человека, которому даёте позволение пользоваться своим автомобилем.

В субботу вечером, 15 октября, полиция Квебека перехватила нарушителя в районе Гатино. Хотя причина задержания водителя не уточняется, скорее всего речь о серьёзном превышение скорости на шоссе 307.

Когда полицейские проверили права водителя, выяснилось, что в его досье фигурирует целый рад нарушений ПДД. К тому же в активе у нарушителя имеется и целый ряд нарушений, подпадающих под статьи Уголовного кодекса, хотя ни одно из них не настолько серьёзно, чтобы человека держать в заключении.

Нарушителю был выписан штраф на сумму 2800 долларов (в сумме учитывается и пени в связи с задержками выплат по предыдущим штрафам).

Но самое интересное в том, что отдельно был выписан штраф в 2744 долларов владельцу автомобиля за то, что тот предоставил право ездить на своей машине злостному нарушителю. К тому же, автомобиль был конфискован на срок 30 суток.

Представители полиции напомнили, что проверка человека, которому хозяин автомобиля предоставляет право на нём ездить, это ответственность собственника автомашины. Именно он должен проверять, действительны ли права того, котому он позволяет пользоваться своим автомобилей, и не числятся ли за тем нарушения. Проверить права можно на сайте SAAQ, причём стоимость проверки составляет всего лишь 2 доллара. Есть разница по сравнению с 2744 долларами, верно?

Изучаем и конспектируем: