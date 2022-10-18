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Экономика Недвижимость Спад на рынке недвижимости продолжится, считает экономист
Фото: https://www.pexels.com/

Спад на рынке недвижимости продолжится, считает экономист

Виктория Христова Окт 18, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Спад на рынке недвижимости продолжится, считает экономист отключены 28 Просмотров

Согласно данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), повышение процентных ставок оказало влияние холодного душа на перегрев жилой недвижимости в Квебеке.

Согласно данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), повышение процентных ставок оказало влияние холодного душа на перегрев жилой недвижимости в Квебеке. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в следующем году, добавляет экономист движения Дежарден.

Будь то снижение количества проданных объектов недвижимости, увеличение предложения (количество листингов), более длительные сроки поиска покупателя или снижение цен с апрельского максимума, ключевые индикаторы указывают на замедление на рынке жилой недвижимости, который пережил перегрев в апреле. 2021 и в начале 2022 года.

Количество продаж на территории Квебека упало на 18% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 146 транзакций, согласно данным APCIQ. Эта цифра ниже, чем в среднем по стране до пандемии за третий квартал.

Это важное изменение курса с апреля, комментирует Элен Бегин, старший экономист движения Дежарден.

« Тем не менее, продажи довольно быстро снизились, в частности, из-за ускорения роста ставок по ипотечным кредитам. Это подтверждает то, что мы ожидали несколько месяцев назад. Рынок довольно резко охлаждается” »

– Цитата Элен Беген, главного экономиста движения Дежарден
Эта тенденция, вероятно, сохранится в течение следующих нескольких месяцев, в то время как Банк Канады еще не завершил повышение своей ключевой ставки, ожидает г-жа Бегин. Полный эффект от повышения процентных ставок еще не ощущается, это только начало периода коррекции для рынка жилой недвижимости, который, надо сказать, пережил значительные перегибы во время пандемии.

Тенденция к снижению до конца следующего года
Экономист прогнозирует, что цены будут продолжать снижаться до конца 2023 года.

Причина проста : гораздо меньше покупателей, которые могут взять кредит для покупки недвижимости. Тем, кто может получить ссуду, довольно часто суммы не обязательно достаточно, чтобы немедленно приступить к действиям.

Потенциальных покупателей меньше, люди более осторожны, и это гарантирует, что рынок продолжит исправляться, добавляет она.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

 

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