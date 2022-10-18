Спад на рынке недвижимости продолжится, считает экономист

Согласно данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), повышение процентных ставок оказало влияние холодного душа на перегрев жилой недвижимости в Квебеке.

Согласно данным Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), повышение процентных ставок оказало влияние холодного душа на перегрев жилой недвижимости в Квебеке. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в следующем году, добавляет экономист движения Дежарден.

Будь то снижение количества проданных объектов недвижимости, увеличение предложения (количество листингов), более длительные сроки поиска покупателя или снижение цен с апрельского максимума, ключевые индикаторы указывают на замедление на рынке жилой недвижимости, который пережил перегрев в апреле. 2021 и в начале 2022 года.

Количество продаж на территории Квебека упало на 18% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 146 транзакций, согласно данным APCIQ. Эта цифра ниже, чем в среднем по стране до пандемии за третий квартал.

Это важное изменение курса с апреля, комментирует Элен Бегин, старший экономист движения Дежарден.

« Тем не менее, продажи довольно быстро снизились, в частности, из-за ускорения роста ставок по ипотечным кредитам. Это подтверждает то, что мы ожидали несколько месяцев назад. Рынок довольно резко охлаждается” »

– Цитата Элен Беген, главного экономиста движения Дежарден

Эта тенденция, вероятно, сохранится в течение следующих нескольких месяцев, в то время как Банк Канады еще не завершил повышение своей ключевой ставки, ожидает г-жа Бегин. Полный эффект от повышения процентных ставок еще не ощущается, это только начало периода коррекции для рынка жилой недвижимости, который, надо сказать, пережил значительные перегибы во время пандемии.

Тенденция к снижению до конца следующего года

Экономист прогнозирует, что цены будут продолжать снижаться до конца 2023 года.

Причина проста : гораздо меньше покупателей, которые могут взять кредит для покупки недвижимости. Тем, кто может получить ссуду, довольно часто суммы не обязательно достаточно, чтобы немедленно приступить к действиям.

Потенциальных покупателей меньше, люди более осторожны, и это гарантирует, что рынок продолжит исправляться, добавляет она.

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