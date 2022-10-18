США запретили Apple покупать флеш-память для iPhone у китайцев

Стало известно, что Apple отменила планы купить до 40% микросхем флеш-памяти iPhone у китайской компании YMTC после того, как правительство США ввело экспортный контроль над производителем микросхем.

Стало известно, что Apple отменила планы купить до 40% микросхем флеш-памяти iPhone у китайской компании YMTC после того, как правительство США ввело экспортный контроль над производителем микросхем.

В настоящее время Apple покупает большую часть чипов памяти у двух японских компаний, Western Digital и Kioxia. Ещё в марте сообщалось, что компания впервые планирует добавить в список поставщиков китайского производителя.

Первое время Apple хотела использовать флеш-память YMTC в iPhone, предназначенных для китайского рынка. В будущем компания намеревалась закупить достаточное количество чипов, чтобы обеспечить им до 40% мирового производства iPhone. Сообщается, что сейчас эти планы заморожены. «Apple может по-прежнему стремиться использовать чипы YMTC на местном рынке для Китая. Но в нынешних условиях крайне маловероятно, что YMTC сможет через пару лет поставлять такие чипы NAND, которые нужны Apple»,— считает директор по инвестициям компании Brandes Investment Partners Брент Фредберг.

Что касается китайского рынка, то там никаких ограничений нет. При этом, если правительство США не ослабит экспортный контроль, Apple, вероятно, будет полагаться на других поставщиков. Однако это может привести к удорожанию смартфонов.