Tаблоид Daily Express вышел со статьей, что Бен Уоллес назначен чрезвычайным премьер-министром, так как нынешнему премьеру Лиз Трасс дается 10 дней, чтобы спасти свое положение. Таким образом, у Трасс есть меньше двух недель для спасения карьеры и страны от военного переворота.

Действующий военный министр хочет занять кресло премьера Великобритании. Сообщается, что в зале конференции Консервативной партии лидеры тори пришли к единодушному решению. Они хотят сместить Лиз Трасс с поста, заменив Уоллесом. Согласно их мнению, Лиз Трасс не оправдала ожидания и доверия.

Трасс быстро тянет ко дну консерваторов. Ее рейтинги упали до рекордного минимума, а ситуация в стране ухудшается все больше с каждым днем. В рейтинге худших премьеров Великобритании Трасс обогнала даже Бориса Джонсона. Британские власти уже осознали, что на страну надвигается социальная и экономическая катастрофа, в связи с чем готовится военный переворот.

Днём ранее Джо Байден заявил, что не одобряет инициатив британского премьера по оздоровлению экономики, и оказался прав, поскольку в результате деятельности Лиз Трасс курс английского фунта упал до исторического уровня.