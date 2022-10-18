Uber начал доставлять марихуану на дом

Uber Eats впервые начал доставлять марихуану. Новая услуга запущена в Канаде. Жители Торонто теперь могут получить выбрать себе марихуану из приложения благодаря эксклюзивной сделке с онлайн-рынком каннабиса Leafly

Сегодня, 17 октября, Uber Eats впервые начал доставлять марихуану. Новая услуга запущена в Канаде. Жители Торонто теперь могут получить выбрать себе марихуану из приложения благодаря эксклюзивной сделке с онлайн-рынком каннабиса Leafly. Клиенты должны будут доказать, что они трезвы и им исполнилось 19 лет, когда водитель появится у их дверей.

Меню будет включать в себя множество продуктов с каннабисом, в том числе шоколад и конфеты с примесью ТГК – психоактивного соединения в марихуане, а кроме того, картриджи для электронных сигарет. Служба доставки заявила, что предлагает «безопасный и удобный» способ получить марихуану, исключающий черный рынок. Жителям Онтарио разрешено заказывать продукты каннабиса через Uber Eats с ноября, но закон требует, чтобы клиенты забирали свои покупки. Растущее количество исследований предупреждает, что повторное употребление препарата может изменить развитие мозга у молодых людей и даже повысить риск депрессии или проблем в отношениях и карьере.

Uber Eats не планирует выходить на рынок США, где рекреационное употребление каннабиса легализовано в 19 штатах. По официальным оценкам, около 48 млн американцев курят каннабис хотя бы раз в год. Эта цифра растет, поскольку штаты продолжают легализовать каннабис. По официальным оценкам, более 48,2 млн, или 18%, американцев ежегодно пробуют марихуану. В соответствии с новой схемой Uber Eats продукты каннабиса будут доставляться магазинами, в которых они были куплены, а не сотрудниками Uber Eats. Это первый случай, когда «третья сторона» смогла продавать продукты каннабиса в Канаде. Ранее власти Онтарио, где находится Торонто, разрешали доставку, но только в том случае, если она была заказана непосредственно у продавца.

Uber Eats сотрудничает с Leafly, ведущим онлайн-продавцом каннабиса, чтобы сделать продукты доступными на своем сайте. Магазины, которые теперь будут продавать на Uber Eats, включают Hidden Leaf Cannabis, Minerva Cannabis и Shivaa’s Rose. Лола Кассим, генеральный менеджер Uber Eats Canada, заявила, что этот шаг предоставит клиентам «безопасный и удобный» вариант, позволяющий избежать черного рынка. Она добавила: «За последние несколько лет мы вложили значительные средства в наш бизнес по доставке, и ассортимент значительно расширился». По оценкам, примерно два из пяти продуктов марихуаны, купленных в Онтарио, поступили с черного рынка. Гендиректор Leafly Йоко Мияшита добавила, что они «в восторге» от сотрудничества с Uber Eats для легальной продажи каннабиса по всей стране.