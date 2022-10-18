Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль

Uber начал доставлять марихуану на дом

Виктория Христова Окт 18, 2022 Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Uber начал доставлять марихуану на дом отключены 31 Просмотров

Uber Eats впервые начал доставлять марихуану. Новая услуга запущена в Канаде. Жители Торонто теперь могут получить выбрать себе марихуану из приложения благодаря эксклюзивной сделке с онлайн-рынком каннабиса Leafly

Сегодня, 17 октября, Uber Eats впервые начал доставлять марихуану. Новая услуга запущена в Канаде. Жители Торонто теперь могут получить выбрать себе марихуану из приложения благодаря эксклюзивной сделке с онлайн-рынком каннабиса Leafly. Клиенты должны будут доказать, что они трезвы и им исполнилось 19 лет, когда водитель появится у их дверей.

Меню будет включать в себя множество продуктов с каннабисом, в том числе шоколад и конфеты с примесью ТГК – психоактивного соединения в марихуане, а кроме того, картриджи для электронных сигарет. Служба доставки заявила, что предлагает «безопасный и удобный» способ получить марихуану, исключающий черный рынок. Жителям Онтарио разрешено заказывать продукты каннабиса через Uber Eats с ноября, но закон требует, чтобы клиенты забирали свои покупки. Растущее количество исследований предупреждает, что повторное употребление препарата может изменить развитие мозга у молодых людей и даже повысить риск депрессии или проблем в отношениях и карьере.

Uber Eats не планирует выходить на рынок США, где рекреационное употребление каннабиса легализовано в 19 штатах. По официальным оценкам, около 48 млн американцев курят каннабис хотя бы раз в год. Эта цифра растет, поскольку штаты продолжают легализовать каннабис. По официальным оценкам, более 48,2 млн, или 18%, американцев ежегодно пробуют марихуану. В соответствии с новой схемой Uber Eats продукты каннабиса будут доставляться магазинами, в которых они были куплены, а не сотрудниками Uber Eats. Это первый случай, когда «третья сторона» смогла продавать продукты каннабиса в Канаде. Ранее власти Онтарио, где находится Торонто, разрешали доставку, но только в том случае, если она была заказана непосредственно у продавца.

Uber Eats сотрудничает с Leafly, ведущим онлайн-продавцом каннабиса, чтобы сделать продукты доступными на своем сайте. Магазины, которые теперь будут продавать на Uber Eats, включают Hidden Leaf Cannabis, Minerva Cannabis и Shivaa’s Rose. Лола Кассим, генеральный менеджер Uber Eats Canada, заявила, что этот шаг предоставит клиентам «безопасный и удобный» вариант, позволяющий избежать черного рынка. Она добавила: «За последние несколько лет мы вложили значительные средства в наш бизнес по доставке, и ассортимент значительно расширился». По оценкам, примерно два из пяти продуктов марихуаны, купленных в Онтарио, поступили с черного рынка. Гендиректор Leafly Йоко Мияшита добавила, что они «в восторге» от сотрудничества с Uber Eats для легальной продажи каннабиса по всей стране.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal