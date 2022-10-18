Иммиграция с Александрой Мельниковой. Спонсорство родителей – на этой неделе опять отсылают приглашения!

Министерство Иммиграции объявило на этой неделе, что будут отобраны и приглашены 23,100 родителей на ПМЖ из заявок на спонсорство, отправленных в 2020 году. В общем реестре на спонсорство на настоящий момент зарегистрировано более 155 тысяч заявок. То есть приглашение подать на спонсорство родителей получит каждый шестой.

Приглашения будут рассылаться на протяжении двух недель. Кто может спонсировать своих родителей?

те, кто заполнили заявку на спонсорство с 13 октября по 3 ноября 2020 года,

кому более чем 18 лет

кто проживает постоянно в Канаде

является канадским гражданином или постоянно проживает в Канаде на ПМЖ

– кто обладает минимально требуемым количеством дохода в год за последние три года по всей Канаде, кроме провинции Квебек (там нужен только один). Нужно добавить, что минимальное требование дохода для спонсорства уменьшено на 30 % за 2020 и 2021 год. К тому же, обратите внимание на количество человек в семье, из этого количества высчитывается минимально требуемы доход. Какие члены семьи входят в расчет минимального дохода для спонсора?:

сам спонсор

его супруг/супруга

его дети

дети его супруги от бывших браков (если живут больше 50 % времени с ними)

другие родственники, которых он спонсировал ранее и период обязательства (обычно 10-20 лет) еще не прошел

дети ваших родителей (до 18 лет), ДАЖЕ если они не будут ехать в Канаду

супруги ваших спонсируемых родителей, ДАЖЕ если они не едут в Канаду

если ваши родители расстались, но еще не разведены и кто-то из них не едет в Канаду, ВСЕ РАВНО оба входят в категорию членов семьи.

Напоминаю, если вам не посчастливилось получить приглашение на ПМЖ на родителя, вы можете подать на супер визу для родителей, которая выдается сейчас на 10 лет.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com