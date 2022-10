Loblaw объявляет о замораживании цен на все продукты марки No Name (Sans Nom)

Компания Loblaw объявила о замораживании цен на все продукты марки No Name (Sans Nom), всего на 1500 продуктов!

По меньшей мере до 31 января следующего года цены на продукты марки Sans Nom – No Name расти не будут.

Одна из самых известных канадских компаний, действующих на продуктовом рынке, нанесла мощный удар по конкурентам – фирма объявила, что c 17 октября она замораживает цены на все продукты питания марки Sans nom (No Name). Эта торговая марка известна квебекцам, да и всем канадцам – относительно дешёвые продукты, отличающиеся фоном этикеток жёлтого цвета, на которых стоит надпись No Name – Sans Nom.

Марка принадлежит компании Loblaw, и под этой маркой производятся примерно 1500 продуктов самых разных наименований – от сыра, до солёных огурцов, от соков, до конфет. Товары этой марки продаются, наверно, во всех квебекских магазинах, но, в первую очередь, в магазинах торговой сети Loblaw, которых в провинции насчитывается аж двести! Скорее всего, продукты этой марки можно встретить в любом холодильнике любой семьи.

Компании скромно заявила, что замораживание цен призвано помочь потребителям пережить тяжёлые времена и позволить семьям лучше планировать семейный бюджет.

Нынешняя инфляция, вне всякого сомнения, тяжёло отражается на карманах жителей, и решение компании, вне зависимости от целей её, конечно же, нельзя не приветствовать.

Президент Loblaw торжественно пообщал, что цены будут заморожены до 31 января следующего года. Более того, стандартная политика еженедельных скидок не меняется, так что иногда цены будут ещё ниже.

На самом деле, во всём мире около полуторадесятков продуктовых гигантов уже объявили о замораживании цен на свои продукты, так что Loblaw “Америку не открыл”. Тем не менее, в Канаде ни одна компания до сего дня цены на свои продукты не замораживала, так что пример Loblaw, будем надеяться, станет примером для подражения, и мы увидим, как и остальные монстры индустрии выстраиваются в очередь, стремясь объявить о замораживании цен на свои продукты.