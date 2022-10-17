Семья погибшей девочки подала иск на три миллиона долларов против Управления защиты детства и против Центра оказания услуг в области образования

Мама и бабушка с дедушкой погибшей девочки подали в суд на управление защиты детства города Гранби.

Многие помнят, печальную и жуткую историю – в 2019 году в городе Гранби (Granby) в результате садистских действий свекрови и отца (иначе преступление не назовёшь) погибла маленькая девочка семи лет возраста. Полицейские были вызваны на место происшествия службой скорой помощи, которая, в свою очередь, была вызвана свекровью, которая перепугалась, поняв, что ребёнок не дышит

Теперь мама девочки и её бабушка и дедушка подали в суд на Управление по защите детства (Direction de la protection de la jeunesse) и на центр оказания услуг в области образования Валь-де-Серф (Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs) на сумму в три миллиона долларов. В иске, поданном 17 октября в суд города Гранби, истцы обвиняют указанные службы в пренебрежении своими обязанностями, равнодушии, игнорировании жалоб и тревожных сообщений, действия, которые, в конце концов, привели к гибели ребёнка.

Полицейские обнаружили вокруг тела девочки рулоны бумаги, которая была использована для затыкания рта ребёнка и обвязывания его тела, по всей видимости, когда свекровь пыталась заставить девочку перестать громко плакать. Бумага полностью покрывала даже лицо ребёнка.

Отец девочки, в доме которого она жила, хотя он просто похитил её, признал вину и был осуждён на четыре года (он не несёт прямую ответстственность за гибель дочери). Свекровь же была приговорена к пожизненному заключению, с возможностью условного освобождения после тринадцати лет заключения (хотя в настоящее время суд рассматривает её апелляцию по делу).

Иск же подан против государственных служб, которые, несмотря на просьбы матери и бабушки, не отнеслись к ним с пониманием, а буквально игнорировали крики о помощи. Школьные власти тоже были в курсе происходящего, к ним тоже обращались с просьбой о помощи, но они тоже пустили дело на самотёк. В конце концов, полное безразличие служб, по мнению истцов, и привело к печальному исходу – если бы те прореагировали, то трагедии бы не случилось (так считают истцы).

Мадам Ассулин (Assouline), мать погибшей девочки, собирается пояснить свою позицию уже после того, как суд назначит дату рассмотрения дела.