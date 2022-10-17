Суставы — как проследить за признаками начинающихся проблем

Как проследить за признаками начинающихся проблем в суставах и как замедлить процесс ухудшения

Ваши суставы – несколько признаков того, что надо обратить внимание на их состояние.

Как правило, после достижения сорокапятилетнего возраста (а иногда и гораздо раньше), человек начинает испытывать неприятные ощущения в суставах — от именно ощущения, что они «существуют и дают о себе знать» до серьёзной боли. Развиваются артрит или артроз, человек чувствует себя всё более некомфортно, и, конечно, приходится прибегать ко всевозможным способам лечения. Но, как всегда, чем раньше признаки наступающей болезни заметить, тем меньше головной боли (в фигуральном и в прямом смысле слова) позже.

Итак, на что стоит обращать внимание, дабы определить признаки как можно раньше? Сразу скажем, что самолечение не поможет, надо идти к врачу. И если специалист успокоит, тем лучше. Но если нижеупомянутые признаки вы почувствовали, то посещеие врача в долгий ящик не откладывайте:

Просыпаясь утром вы чувствуете некое напряжение, скованность в суставах, они, как будто, «замёрзли» и посылают сигналы в мозг о том, что они «устали». К сожалению, вы поймёте, о чём идёт речь, если с этим явлением столкнётесь. Если такое случилось один-два раза, возможно, беспокоиться не о чем. Если же явление регулярно, то это уже звоночек.

Пальцы «хрустят», если прилагать к ним усилия и сгибать. Если такое происходит регулярно и постоянно, это явный признак начинающихся проблем с суставами.

Неприятные ощущения во всём теле при совершении разного рода движений — при поворотах тела, когда вы садитесь или ложитесь, когда вы встаёте, когда нагибаетесь — ощущения боли или возникающего неудобства.

Резкие неожиданные боли в суставах — тут уж очевидно, речь не о «звоночке», а о сильном «звонке».

Суставы начинают постоянно ныть. Чаще по утрам, но не только. Ноют иногда часами, иногда не очень долго, но ноют. Ещё один нехороший признак.

Что делать и как поступать, если Вы заметили вышеупомянутые признаки?

Во-первых, обратиться к врачу. Во-вторых, стараться вести спокойный образ жизни, расслабиться и стараться не напрягаться. В-третьих, позаботиться о выборе продуктов и о правильной диете. В-четвёртых, отказаться от сидячего образа жизни и как можно больше заниматься физической активностью и спортом. В-пятых, стараться чередовать температурные режимы организма — ставить его в условия жары, а затем прохлады и наоборот (например, закутаться в толстое одеяло, а когда станет жарко, снять его и немного замерзнуть — не слишком сильно, конечно).

И, наконец, забудьте о мифах — распространённых, но ошибочных: Нет, суставы не начинают болеть только с возрастом. Хотя после достижения 45 лет они болеют чаще, но могут дать о себе знать практически в любом возрасте. Не забывайте об этом.

Нет, физическая активность, занятия спортом не усугубляют проблему. Не надо перенапрягаться, но если чувствуете себя комфортно, если ощущается приятная усталость после занятий, то не избегайте их, наоборот.

Нет, жаркий климат не является панацеей от суставных болей и болезней. От климата развитие ситуации не зависит.

В следующий раз мы расскажем о полезном питании, если вы ощущаете дискомфорт в суставах и хотите улучшить своё здоровье.