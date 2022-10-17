В вооруженных силах Канады зафиксирован небывалый кадровый голод

Вооруженные силы Канады не могут доукомплектовать 10 тыс. вакансий воинских профессий, что является «беспрецедентным кадровым кризисом». Об этом 15 октября заявил начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр, передает СBC.

Вооруженные силы Канады не могут доукомплектовать 10 тыс. вакансий воинских профессий, что является «беспрецедентным кадровым кризисом». Об этом 15 октября заявил начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр, передает СBC.

«Нам нужны усилия всего общества, чтобы помочь вернуть вооруженные силы на должный уровень», — заявил генерал.

По его словам, данная ситуация угрожает обороноспособности страны. Эйр подчеркнул, что в настоящее время вакантными остаются также критически важные должности младших офицеров.

26 сентября телеканал CTV сообщал, что в Вооруженных силах Канады “тысячи вакансий” остаются незаполненными из-за кадрового кризиса. По данным издания, в 2020-2021 финансовом году из-за пандемии COVID-19 были закрыты вербовочные и учебные центры, в результате в армию зачислили около 2 тыс. человек — меньше половины от планового набора. В 2021-2022 году ряды канадской армии пополнили 4,8 тыс. человек, однако, чтобы выполнить план нужно привлечь еще 5,9 тыс. человек.

Также в сентябре на территории страны вступили поправки в устав, которые касаются внешнего вида военнослужащих. Им разрешили носить волосы любой длины и цвета, растительность на лице, пирсинг в ушах и даже юбки. Послабления также касаются татуировок на лице, однако они не должны пропагандировать расизм, сексизм, гомофобию и религиозную и другую нетерпимость.