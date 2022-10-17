Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, приступившая к работе в сентябре 2022 года, является английской катастрофой, заявил обозреватель издания The Atlantic Том Мактаг 14 октября на страницах журнала

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, приступившая к работе в сентябре 2022 года, является английской катастрофой, заявил обозреватель издания The Atlantic Том Мактаг 14 октября на страницах журнала. Автор отметил, что действия нового премьера по обещанному ей сокращению налогов спровоцировали обрушение курса английской валюты. Это вынудило Банк Англии повысить ключевую ставку, что спровоцировало рост кредитных ставок у всех финансовых учреждений в стране. Такой шаг и конечном итоге ударил по всему среднему классу.

«Всего одним идиотским решением Трасс уничтожила и свое премьерство, и репутацию своей партии, возродив лейбористов», — отметил Мактаг. Он предположил, что в итоге Трасс может установить новый рекорд короткого пребывания на посту премьера, отобрав его у Джорджа Каннинга, умершего 8 августа 1827 года на 119-м дне своего премьерства. Лиз Трасс вряд ли останется премьер-министром Великобритании, заявил бывший министр финансов Великобритании и член Консервативной партии страны Джордж Осборн 16 октября Sky News.

Осборн заявил в интервью «Шоу Эндрю Нила» на Channel 4, что Трасс является «PINO — премьер-министром только по имени». Также он сказал, что премьер-министр «прячется» в резиденции премьер-министра, «так как давление усиливается после катастрофического мини-бюджета». Осборн заявил, что «можно представить ситуацию», когда Трасс «полностью изменится, и перетасует свой кабинет, чтобы привлечь союзников Риши Сунака». Но на вопрос, сможет ли она выжить, политик ответил: «Скорее всего, нет».

Напомним, ранее консерватор Криспин Блант первым из тори публично призвал Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра. Петицию о «немедленных всеобщих выборах» обсудят в парламенте Великобритании, 16 октября передает Sky News. Издание сообщает, что на данный момент петиция набрала более 618 792 подписей, что намного превышает число, необходимое для проведения дебатов в парламенте. В ответ на эту кампанию по сбору подписей правительство заявило: «Великобритания является парламентской демократией, и Консервативная партия остается партией большинства. Премьер-министр пообещал обеспечить возможности и процветание для всех людей и будущих поколений».

Напомним, общественность, эксперты и политики Британии недовольны внутренней политикой Лиз Трасс, осуществляемой на посту премьер-министра, ее прямо обвиняют в потрясениях, произошедших в сфере экономики. Ряд политических деятелей и даже часть самих консерваторов призвали к проведению всеобщих выборов и отставке Лиз Трасс.