Более половины опрошенных граждан США не хотят голосовать за Байдена

На предстоящих президентских выборах в 2024 году большинство предпочтет кого-то другого, а не президента Байдена, сообщает телеканал Fox News 16 октября

На предстоящих президентских выборах в 2024 году большинство предпочтет кого-то другого, а не президента Байдена, сообщает телеканал Fox News 16 октября, разместив у себя на сайте результаты проведенного телеканалом опроса.

На вопрос «Вы бы переизбрали Байдена в 2024 году, если бы выборы состоялись сегодня?» более половины опрошенных (54%) предпочли выбрать кого-то другого, а не действующего президента США Джо Байдена. За Байдена проголосовали только треть опрошенных — 33%.

Опрос оценки качеств Джо Байдена показал, что 62% опрошенных американцев не считают своего президента сильным лидером, 52% не считают его честным и заслуживающим доверия, 56% не считают его психически здоровым для выполнения своих обязанностей.

Напомним, опрос проводился по телефону с 9 по 12 октября 2022 года, в нем приняли участие 1206 респондентов, которые были случайным образом отобраны из национального файла избирателей.