Цены на недвижимость упали за три месяца

Данные, обнародованные в четверг, показывают, что количество продаж упало на 18% по сравнению с третьим кварталом в 2021 году.

Данные, обнародованные в четверг, показывают, что количество продаж упало на 18% по сравнению с третьим кварталом в 2021 году. Таким образом, в третьем квартале 2022 года было совершено 18 146 транзакций. По данным APCIQ, это ниже среднего показателя по транзакциям до пандемии за третий квартал, начиная с минимума активности в 2021 году (19 400).

«Третий квартал-это тот, который подтверждает быструю смену направления, последовательное резкое повышение ключевой процентной ставки, зафиксированное с марта по сентябрь, на величину, сопоставимую с теми, которые наблюдались в начале 90-х годов, остановило бешеную динамику первого квартала., все еще ощутимый. во втором квартале», – подчеркнул в своем заявлении Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка APCIQ.

В период с июля по сентябрь цены на недвижимость также снизились. Таким образом, средняя цена дома на одну семью снизилась на 10% с 448 694 долларов во втором квартале 2022 года до 400 000 долларов в третьем квартале.

В кондоминиумах также наблюдалось значительное снижение средней цены подряд: с 381 000 долларов во втором квартале 2022 года до 359 000 долларов в третьем квартале, что на 22 000 долларов меньше.

По мнению г-на Бранта, эти данные свидетельствуют о «значительном смягчении ситуаций перегрева, которые до сих пор преобладали в нескольких регионах на юге провинции». Он также указал на увеличение количества месяцев, необходимых для вывода инвентаря недвижимости на рынок, и одновременное падение продаж, завершенных в результате процесса перепродажи.

Согласно данным APCIQ, наибольшее снижение в третьем квартале 2022 года наблюдалось в столичном регионе Монреаля (RMR) (-23%), за которым следует RMR Гатино (-19%).

В отличие от первого и второго кварталов, продажи за пределами мегаполисов Квебека сократились меньше, чем в среднем по провинции в третьем квартале (3503 транзакции).

На фоне замедления транзакций только в двух населенных пунктах был зафиксирован рост продаж жилья: в МОН-Лорье (+21 %) и Сет-Иль (+5 %). И наоборот, в МОН-Тремблане наблюдалось очень значительное снижение (-40 %), за ним следуют Ривьер-дю-Лу (-31%), Шарлевуа (-31%), а затем Ковансвилл (-30%)

APCIQ также отметил, что в третьем квартале 2022 года количество учащихся составило 29 166 человек, что на 19% больше, чем в третьем квартале 2021 года, и является первым ростом за все кварталы с 2015 года.

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