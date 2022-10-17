Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Цены на недвижимость упали за три месяца

Цены на недвижимость упали за три месяца

Виктория Христова Окт 17, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Цены на недвижимость упали за три месяца отключены 29 Просмотров

Данные, обнародованные в четверг, показывают, что количество продаж упало на 18% по сравнению с третьим кварталом в 2021 году.

Данные, обнародованные в четверг, показывают, что количество продаж упало на 18% по сравнению с третьим кварталом в 2021 году. Таким образом, в третьем квартале 2022 года было совершено 18 146 транзакций. По данным APCIQ, это ниже среднего показателя по транзакциям до пандемии за третий квартал, начиная с минимума активности в 2021 году (19 400).

«Третий квартал-это тот, который подтверждает быструю смену направления, последовательное резкое повышение ключевой процентной ставки, зафиксированное с марта по сентябрь, на величину, сопоставимую с теми, которые наблюдались в начале 90-х годов, остановило бешеную динамику первого квартала., все еще ощутимый. во втором квартале», – подчеркнул в своем заявлении Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка APCIQ.

В период с июля по сентябрь цены на недвижимость также снизились. Таким образом, средняя цена дома на одну семью снизилась на 10% с 448 694 долларов во втором квартале 2022 года до 400 000 долларов в третьем квартале.

В кондоминиумах также наблюдалось значительное снижение средней цены подряд: с 381 000 долларов во втором квартале 2022 года до 359 000 долларов в третьем квартале, что на 22 000 долларов меньше.

По мнению г-на Бранта, эти данные свидетельствуют о «значительном смягчении ситуаций перегрева, которые до сих пор преобладали в нескольких регионах на юге провинции». Он также указал на увеличение количества месяцев, необходимых для вывода инвентаря недвижимости на рынок, и одновременное падение продаж, завершенных в результате процесса перепродажи.

Согласно данным APCIQ, наибольшее снижение в третьем квартале 2022 года наблюдалось в столичном регионе Монреаля (RMR) (-23%), за которым следует RMR Гатино (-19%).

В отличие от первого и второго кварталов, продажи за пределами мегаполисов Квебека сократились меньше, чем в среднем по провинции в третьем квартале (3503 транзакции).

На фоне замедления транзакций только в двух населенных пунктах был зафиксирован рост продаж жилья: в МОН-Лорье (+21 %) и Сет-Иль (+5 %). И наоборот, в МОН-Тремблане наблюдалось очень значительное снижение (-40 %), за ним следуют Ривьер-дю-Лу (-31%), Шарлевуа (-31%), а затем Ковансвилл (-30%)

APCIQ также отметил, что в третьем квартале 2022 года количество учащихся составило 29 166 человек, что на 19% больше, чем в третьем квартале 2021 года, и является первым ростом за все кварталы с 2015 года.

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

 У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal