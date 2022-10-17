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Новости Новости Квебека и Монреаля Самый велосипедный район Монреаля: жители Ахунцик-Картьервилля могут получить зимнее снаряжение на 200 долларов

Самый велосипедный район Монреаля: жители Ахунцик-Картьервилля могут получить зимнее снаряжение на 200 долларов

Olga Fedak Окт 16, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Спорт, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости Оставить комментарий 41 Просмотров

Напомним, что сеть супермаркетов IGA разыгрывает “толстый” велосипед.

Монреальский район Ahunsic-Cartierville придумал новый стимул, чтобы побудить людей заняться зимними велосипедными прогулками. Стремясь увеличить количество всесезонных велосипедистов, этот район Монреаля подарит зимние аксессуары для велосипедов 50 жителям на сумму 200 долларов.

Вы сможете приобрести шипованные шины, брызговики или другое оборудование, необходимое для тех, кто не боится преодолевать обледенелые городские улицы, слякоть и ямы на двух колесах.

Потенциальные зимние велосипедисты должны зарегистрироваться онлайн и предоставить документ, (например счет Hydro-Québec), подтверждающий их проживание в Ахунцик-Картьервилле. Документ должен быть не старше двух месяцев. Кандидаты также должны взять на себя обязательство посетить по крайней мере одно групповое велосипедное мероприятие (район предполагает, что их будет несколько).

Регистрация открывается 17 октября в 10:00 и работает в порядке живой очереди. Она закроется, как только наберется 50 человек. Мероприятия и семинары будут проходить до апреля 2023 года.

В глобальной перспективе район предполагает, что эта инициатива может распространиться на другие части города, если проект будет успешным.

Чиновники говорят, что грант предназначен для “поощрения альтернативы вождению в одиночку и, тем самым, для сокращения выбросов парниковых газов”. В последние годы Монреаль приложил усилия, чтобы упростить езду на велосипеде зимой, очищая от снега 711 из 889 километров велосипедной сети.

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