За какие услуги канадцы платят дороже всех в мире?

Ну хоть еда не самая дорогая в мире, но цены на нее стремительно растут.

Стоимость жизни в Канаде растет, и многие с трудом могут позволить себе жилье, транспорт, бензин и даже еду. Но исследования показывают, что даже до пандемии COVID-19 стоимость повседневных товаров и услуг в Канаде была одной из самых дорогих в мире.

Но есть три услуги, за которые канадцы платят заметно больше, чем жители других стран мира.

Мобильная связь и интернет

По сравнению с другими странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития, стоимость базовых пакетов беспроводного интернета и мобильной связи в Канаде неизменно является одной из самых высоких в мире. Затраты могут быть до восьми раз выше за гигабайт данных.

Канада взимает со своих пользователей 11,92 доллара за гигабайт в месяц, что примерно в шесть раз превышает среднюю цену в других странах в 1,86 доллара. Rewheel, финская исследовательская компания в области телекоммуникаций, также подтвердила в отчете за 2021 год, что “канадский рынок беспроводной связи продолжает оставаться самым высоким или одним из самых дорогих в мире” по сравнению с 40 другими странами.

Основная причина высоких цен – отсутствие конкуренции в сфере телекоммуникаций.

“Коренная причина слабой конкуренции в Канаде носит структурный характер (т.е. провинциальные сетевые дуополии/монополии). Требуются значительные структурные изменения”, — говорится в отчете.

Жилье

Спрос на жилье в Канаде растет, и предложение изо всех сил старается не отставать. Цены на жилье в Канаде выросли более чем вдвое в период с 2005 по февраль 2022 года. По статистике за тот же период, они растут как минимум в два раза быстрее, чем в любой другой стране G7.

Канаде худшее соотношение цены и дохода среди развитых стран, наряду с Португалией и Нидерландами.

В настоящее время Канада переживает “кризис доступности жилья”. Покупка дома на канадском рынке никогда не была более недоступной. Растущие процентные ставки продолжают повышать стоимость владения до рекордно высокого уровня.

Канада испытывает нехватку жилья в престижных районах и городах, а спрос усугубляется увеличением иммиграции и ростом молодого населения.

Использование кредитной карты

Плата за обмен, также известная как комиссия за транзакцию или плата за обработку, относится к сумме, которую продавец или компания должны заплатить, чтобы иметь возможность принимать кредитные карты.

Независимо от того, совершаете ли вы покупку лично или онлайн, комиссия вычитается из каждой транзакции и передается банку, выпустившему карту. (Комиссия взимается за транзакции по дебетовой карте, но она намного меньше по сравнению с покупками по кредитной карте.)

Плата за обмен ограничена до менее одного процента в различных регионах мира, включая Европейский Союз, Израиль, Великобританию, Китай и Австралию. Однако средняя комиссия за обмен в Канаде на 40% выше и составляет 1,4%, что делает ее одной из самых дорогих стран в мире для использования кредитной карты.

На прошлой неделе было объявлено, что канадские предприятия теперь могут взимать комиссию с клиентов напрямую. Эта комиссия варьируется от одного до трех процентов для клиентов, расплачивающихся кредитными картами (нововведение не касается Квебека – по крайней мере пока).

До недавнего времени высокие обменные курсы ложились на предприятия, которым приходилось платить каждый раз, когда их клиенты совершали покупку в кредит. Теперь этот налог ляжет на канадских потребителей.

Таким образом канадцы платят одни из самых высоких комиссий за обработку кредитных карт в мире, но большинство из них даже не знают, что они платят за это.