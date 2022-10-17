Не справился с управлением: водитель разнес парк и частный двор в Монреале

А ведь он даже не превышал скорость.

Субботним утром монреальских водитель не справился с управлением на бульваре Виау. Он пробил забор, влетел во внутренний дворик частного дома, пробил преодолел забор уже с другой стороны, прорвался в парк Антонино-Спада. В конце концов он остановился, въехав в детские качели.

Полиция прибыла на место в 8:25 утра. Стражи порядка сообщили, что в инциденте никто не пострадал, поскольку в парке ещё не было детей. Водитель, 43-летний мужчина, также остался цел.

Полицейские уверяют, что ни алкогольное опьянение, ни превышение скорости не являются причиной этой аварии. По предварительной версии, он “резко свернул, что привело к потере контроля над автомобилем”.

“Мы не знаем, почему он потерял контроль над своей машиной, — сказал представитель полиции Аллер Морин. – Но имуществу и парку нанесен большой ущерб”.

Пока водитель просто получил штраф за нарушение правил дорожного движения.