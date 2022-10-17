Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Дети, семья Не справился с управлением: водитель разнес парк и частный двор в Монреале
Водитель, которого все достало

Не справился с управлением: водитель разнес парк и частный двор в Монреале

Olga Fedak Окт 16, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 22 Просмотров

А ведь он даже не превышал скорость.

Субботним утром монреальских водитель не справился с управлением на бульваре Виау. Он пробил забор, влетел во внутренний дворик частного дома, пробил преодолел забор уже с другой стороны, прорвался в парк Антонино-Спада. В конце концов он остановился, въехав в детские качели.

Полиция прибыла на место в 8:25 утра. Стражи порядка сообщили, что в инциденте никто не пострадал, поскольку в парке ещё не было детей. Водитель, 43-летний мужчина, также остался цел.

Полицейские уверяют, что ни алкогольное опьянение, ни превышение скорости не являются причиной этой аварии. По предварительной версии, он “резко свернул, что привело к потере контроля над автомобилем”.

“Мы не знаем, почему он потерял контроль над своей машиной, — сказал представитель полиции Аллер Морин. – Но имуществу и парку нанесен большой ущерб”.

Пока водитель просто получил штраф за нарушение правил дорожного движения.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal