Сколько всего мобильных телефонов в мире? И сколько их будет выброшено только в этом году?

Любопытная статистика, касающаяся мобильных телефонов. Как раньше люди без них выживали?

Радио-Канада поведало своим слушателем любопытные факты «из жизни» мобильных телефонов. Оказывается, в 2022 году, согласно подсчётам и опыту предыдущих лет, в мире будет отправлено на помойку приблизительно 5 миллиардов 3 миллионов мобильных телефонов. Как правило, речь о выкидываемых старых аппаратах, сдаваемых в утиль, а зачастую и забываемых в карманах старых брюк или же просто потерянных на улице.

Всего же в мире на сегодняшний день в руках всех землян, в столах, на тумбочках, в карманах, сумочках, всюду — всего в мире 16 миллиардов мобильных аппаратов!

И это при том, что население планеты не дотягивает до 8 миллиардов жителей. То есть, на каждого их нас, от младенцев до немощных стариков, приходится в среднем по два мобильных аппарата. Разумеется, в это число включены и старые, как правило, отключённые телефоны, которые завалялись в комодах и в чуланах. Многие из них давным давно не работают, но то ли выкидывать было жалко, то ли забыли хозяева о них, но так и валяются где-то в глубине шкафа. А если вдруг случайно такой аппарат будет найден, то, как правило, тут же будет выкинут и присоединтся к пяти миллиардам собратьев, ежегодно заканчивающих свой век на помойке.

Кстати, если все миллиарды телефонов выложить в одну линию, то они протянутся от Земли до Луны и обратно.

В теории, из старых и неработающих мобильных телефонов можно извлечь всевозможные полезные минералы и металлы, но чаще всего аппараты тихонько разлагаются на ветру, под дождём и снегом на бескрайних мусорных свалках.