Правительство Гаити получило бронетехнику из Канады и США

Партию бронетехники из Канады и США для поддержки местной полиции в борьбе с вооруженными бандами получило правительство Гаити, 16 октября сообщает TeleSUR.

Предполагается, что бронетехника будет использована полицией для прорыва блокады вооруженными бандами главного топливного терминала страны. Захват терминала бандами спровоцировал тяжкий топливный кризис в стране: не работают многие больницы и водоочистные сооружения. Все это происходит на фоне вспышки холеры.

Ранее США представили проект резолюции, призывающий к немедленному развертыванию многонациональных сил быстрого реагирования, чтобы противостоять гуманитарному кризису в Гаити, вызванному вооруженными бандами. В резолюции не уточняется, какие страны будут участвовать в операции и какую роль они будут играть в предполагаемом вторжении.

Напомним, правительство Гаити сделало запрос о внешней военной помощи для того, чтобы освободить от вооруженных банд топливный терминал в Варре. Запрос был сделан спустя несколько недель после того, как правительство приняло решение об отмене топливных субсидий. Это решение вызвало удвоение цен на бензин. Тысячи людей в Гаити вышли на протестные акции, требуя снижения цен на топливо и отставки премьер-министра.

Ответом на решение правительства также стали действия вооруженных банд, которые заблокировали проезды к топливным терминалам, спровоцировав тяжелый топливный кризис в стране. Банды, со своей стороны, требуют отставки премьер-министра.