Правительство Гаити получило бронетехнику из Канады и США

Предполагается, что бронетехника будет использована полицией для прорыва блокады вооруженными бандами главного топливного терминала страны. Захват терминала бандами спровоцировал тяжкий топливный кризис в стране: не работают многие больницы и водоочистные сооружения. Все это происходит на фоне вспышки холеры.
Ранее США представили проект резолюции, призывающий к немедленному развертыванию многонациональных сил быстрого реагирования, чтобы противостоять гуманитарному кризису в Гаити, вызванному вооруженными бандами. В резолюции не уточняется, какие страны будут участвовать в операции и какую роль они будут играть в предполагаемом вторжении.
Напомним, правительство Гаити сделало запрос о внешней военной помощи для того, чтобы освободить от вооруженных банд топливный терминал в Варре. Запрос был сделан спустя несколько недель после того, как правительство приняло решение об отмене топливных субсидий. Это решение вызвало удвоение цен на бензин. Тысячи людей в Гаити вышли на протестные акции, требуя снижения цен на топливо и отставки премьер-министра.
Ответом на решение правительства также стали действия вооруженных банд, которые заблокировали проезды к топливным терминалам, спровоцировав тяжелый топливный кризис в стране. Банды, со своей стороны, требуют отставки премьер-министра.