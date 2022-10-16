Процентные ставки и цены на жилье: 4 вещи, которые вам нужно знать о текущем рынке недвижимости

Рынок недвижимости постоянно движется, и иногда на нем трудно найти нужное. С падением продаж и повышением процентных ставок снижаются ли цены на жилье так сильно? Чего следует ожидать в преддверии следующего года? Вот четыре вещи, которые нужно запомнить, чтобы найти там нечто свое.

Рынок недвижимости постоянно движется, и иногда на нем трудно найти нужное. С падением продаж и повышением процентных ставок снижаются ли цены на жилье так сильно? Чего следует ожидать в преддверии следующего года? Вот четыре вещи, которые нужно запомнить, чтобы найти там нечто свое.

1-ожидается дальнейшее повышение интереса

Банк Канады в пятый раз повышает ключевую ставку за год, и «необходимы дальнейшие повышения», заявил на этой неделе управляющий Банка Канады Тифф Маклем. Если активность начнет замедляться в некоторых секторах, в том числе в жилищном секторе, инфляция, по мнению губернатора, все еще слишком высока.

Таким образом, следует ожидать нового повышения 26 октября и даже 7 декабря.

Ключевая ставка была повышена с 0,50% в марте до 3,25% в сентябре, что привело к резкому повышению процентных ставок и значительному сокращению возможностей домашних хозяйств по заимствованию.

Уровень инфляции в Канаде в настоящее время составляет 7%, и его необходимо снизить примерно до 2%, чтобы восстановить стабильность цен.

2-продажи недвижимости упали на 24%

Повышение процентных ставок заметно охладило покупателей, поскольку количество сделок с недвижимостью в Квебеке замедлилось на 24% в период с сентября 2022 года по сентябрь 2021 года, согласно данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Это особенно сильно повлияло на многоквартирные дома и кондоминиумы: за тот же период в этих двух категориях наблюдалось снижение на 34%. Продажи домов на одну семью, в свою очередь, снизились на 18%.

3-цены остаются довольно стабильными

Несмотря на снижение продаж, цены на недвижимость на рынке остаются довольно стабильными. Даже несмотря на то, что, по данным APCIQ, средние цены в Квебеке на дома на одну семью, кондоминиумы и многоквартирные дома даже выросли.

В период с сентября 2021 по 2022 год средняя цена дома на одну семью в Квебеке выросла с 365 000 до 390 000 долларов, что на 7% больше. Что касается жилой недвижимости, средняя цена выросла на 3%, с 435 000 до 450 000 долларов.

В Монреале средняя цена выросла в сентябре на 6% для домов на одну семью, на 4% для кондоминиумов и на 1% для многоквартирных домов.

4. ожидается, что доступность улучшится в 2023 году

Согласно движению Дежарден, рынки недвижимости Квебека и Канады должны стать более доступными в 2023 году. Но будьте осторожны: доступ к собственности останется более трудным, чем до пандемии, по крайней мере, до конца 2024 года, уточнили несколько экономистов кооператива в публикации, опубликованной 6 октября прошлого года.

«Эта ситуация во многом объясняется продолжающимся повышением процентных ставок и затратами по займам, которые остаются высокими для домашних хозяйств», – объясняет Дежарден.

Регионы, в которых наблюдался наибольший рост после пандемии в стране, такие как крупный Монреальский регион, также испытают «самые заметные коррективы после COVID – 19», добавляет кооператив. Другими словами: именно здесь цены будут падать быстрее всего.

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