Маркетплейс выбился в самые популярные платформы продажи и обмена товаров между частными лицами

Фейсбуковский Маркетплейс стал самой популярной в мире платформой продаж и обмена между продавцом и покупателем.

Пришедший самым последним на рынок интернет-продаж, Маркетплейс — детище Фейсбука (или Мета) побеждает всех конкурентов

Мнения экспертов о Маркетплейсе разделились. Но сегодня каждый с гордостью может именовать себя экспертом в любой области, так что лучше самому делать выводы.

Маркетплейс был запущен Фейсбуком (ныне Мета) в 2016 году, но сегодня пользователи, которые хотят продать свои подержанные вещи или предложить личные услуги в массовом порядке переходят на неё. 62% процента всех частных сделок онлайн совершаются сегодня через фейсбуковский Маркетплейс (и этот процент был бы ещё выше, если бы не ряд ограничений и запретов доступа к Фейсбуку в ряде стран по политическим причинам, а не экономическим). На втором месте — платформа Kijiji (31%), а все остальные платформы, на которых люди продают и покупают личные вещи и услуги, занимают менее 8%.

Причин популярности Маркетплейса много. Во-первых, редкий человек сегодня не пользуется Фейсбуком, и, следовательно, обращение к платформе, расположенной на самом Фейсбуке, уже плюс. Далее, отношения между покупателем и продавцом облегчены до предела, людям легко уточнить характеристики объекта, проверить надёжность продавца и обсудить прочие детали.

Ни один другой сайт, на котором можно приобрести подержанный продукт, необходимый в хозяйстве или же, наоборот, избавиться от него, не может сравниться с Маркетплейсом, это так. Но монополия никогда ни к чему хорошему не вела и не ведёт. Тем более, что Мета так и не ознакомила общественность подробно с тем, как она собирает личные данные пользователей и какие именно данные собирает.

Вопросы безопасности, конечно, очень важны, хотя пусть, опять же, эксперты спорят, безопасны ли продукты Мета или же прав Павел Дуров, призывающий от них отказаться. Но главный вопрос, это надёжность сделки — пока нет возможности проверить качество продукта, наличие в реальности предлагаемого продукта или сервиса. Но всё это не мешает сотням миллионов интернавтов активно искать товар на Маркетплейсе и активно продавать его.й