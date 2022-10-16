«Активисты» борьбы за веганство и экологию (проще говоря, злостные хулиганы) напали на молоко. Вот кто виновник всех наших проблем — молоко!

Новый этап борьбы героев-борцов за лучшую жизнь. На сей раз целью выбрано молоко, молочные продукты, магазины, где продаётся молоко и покупатели его.

К сожалению, речь не об одной, отдельно взятой хулиганской выходке — движение, объединяющее в своих рядах тысячи не самых адекватных бездельников, выбрало своей основной целью молоко и молочные продукты. Оказывается, именно производство этих продуктов ведёт к загрязнению планеты, к изменению климата и к других ужасающим последствиям (возможно, к необратимым изменениям в мозгах недорослей).

Массовые нападения на магазинные полки с молоком начались в пятницу, 14 октября (одновременно с налётом шпаны на картину «Подсолнухи» Ван Гога). В субботу «акции протеста» перекинулись уже на десятки мелких и крупных магазинов в Великобритании. К вечеру такие нападения произошли во Франции и (по неподтверждённым пока сообщениям) в Скандинавии, Дании, Голланднии и Бельгии. Из Канады пока сообщений о подобном не поступало, но всё впереди, и дня ведь не прошло с начала массовой кампании.

Хуже всего то, что хулиганьё призывает сторонников последовать их примеру и напасть на полки с молоком и молочными продуктами по всему миру. Так что, вряд ли Канада останется в стороне, и нас тоже ждёт варварство и вандализм, когда кучка неадекватов прокалывает десятки пакетов, заливает молоком помещение магазина, полки, прилавки, кассы, людей, которые пытаются остановить вакханалию.

Более того, в некоторых случаях хулиганьё разливает молоко прямо на улицах, нападая на грузовики во время разгрузки и раскидывая молочные пакеты на тротуарах и на проезжей части.

По мнению умников-активистов, при производстве молока тратится огромное количество энергии, а сами коровы производят в огромных количествах газ метан. Необходимо положить конец безобразиям, и уничтожить молочную промышленность, как класс, вот тогда мы все заживём прекрасно!

При встрече с хулиганами не пытайтесь их урезонить — не получится, там мозги не работают. И не пытайтесь их остановить — они безумны, их действия непредсказуемы. Зафиксируйте по возможности (с безопасного расстояния) их действия на видео и вызовите полицию. Речь о явном уничтожении чужого имущества и угрозе безопасности граждан. Посидят, штраф заплатят — может выветрится дурь.

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