Ошеломляющие результаты вскрытия: маленький канадец убит в детском садике

В то же время в другой части Канады завершился суд над учительницей, которая домогалась 8-летнего мальчика.

Семья семимесячного мальчика, который умер в Хай-Прери, Альберта, на прошлой неделе, не может смириться с утратой.

Бабушка маленького Оклана рассказала, что семья срочно обратилась в больницу 6 октября после того, как оператор их дневного пребывания позвонил и сообщил, что Оклану нездоровится.

Мальчик скончался в больнице.

Судмедэксперты провели вскрытие 11 октября. Они уверены, что смерть ребенка была убийством. Эксперты объяснили, что “ни у одного ребенка не должно быть такой шишки на голове”. В ребенка также диагностирован сердечный приступ.

Родители Оклана отправили его в детский сад чуть более месяца назад, чтобы его мать могла вернуться на работу в школу в сентябре. Малыш только-только научился ползать за несколько дней до трагедии.

Полиция не спешит с расследованием, однако обещает предоставить больше информации на следующей неделе.