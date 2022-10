Цены на продукцию No Name замораживаются до конца года

Теперь вы знаете, где покупать продукты, не пугаясь уровню инфляции.

Крупнейший бакалейщик Канады замораживает цены на все свои продукты бренда No Name до следующего года. Так компания пытается показать дулю огромной инфляции, которая приводит к резкому росту счетов за продукты.

Loblaw Companies Ltd. заявила в понедельник, что зафиксировала цены на товары популярного домашнего бренда, который объединяет более 1500 продуктовых наименований. Ожидается, что цены не будут расти до 31 января 2023 года.

Продукция бренда No Name продается более чем в 2400 магазинах, включая Loblaws, Zehrs, Real Canadian Superstore, No Frills, T&T, Atlantic Superstore, Maxi и Shoppers Drug Mart.

Председатель и президент Loblaw Гален Г. Уэстон сообщил, что в этом году средняя стоимость продуктовой корзины выросла примерно на 10%. В то же время некоторые продукты, такие как яблоки, супы и чипсы, выросли еще больше.

По словам Уэстона, сеть продуктовых магазинов сопротивляется несправедливому повышению цен, однако большинство из них являются разумными и связаны с увеличением основных затрат поставщиков.

Заморозка цен на товары под собственной торговой маркой с характерной желто-черной упаковкой последовала за аналогичными объявлениями бакалейных лавок в других странах.