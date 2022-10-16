Свершилось! С сегодняшнего дня собаки могут ездить в метро Монреаля (но есть ряд ограничений)

Собачники очень долго ждали этой даты.

Организация общественного транспорта Монреаля (STM) в субботу запустила пилотный проект, который позволяет собакам перемещаться в поездах метро при соблюдении определенных условий.

Владельцы могут пользоваться метро вместе со своими питомцами в течение следующих девяти месяцев — в течение всего срока действия пилотного проекта. Однако новое разрешение действует только вне часов пик в будние дни и не в праздники.

STM требует, чтобы собаки были в намордниках на протяжении всей поездки, а не только на поводке. Владельцы также должны будут подбирать и убирать любой беспорядок, оставленный их собаками, и не допускать, чтобы их собаки забирались на сиденья и скамейки.

С помощью этого проекта STM надеется проверить влияние пребывания собак в метро, ​​прежде чем принимать окончательное решение по этому вопросу. Когда придет время, перевозчик будет основывать свое окончательное решение на основе безопасности клиентов и сотрудников, чистоты помещений, потребностей в техническом обслуживании и оценки опыта пользователей.

До начала пилотного проекта домашние животные допускались в автобусы и метро только в клетке или сумке-переноске. И поскольку пилотный проект распространяется только на метро, ​​ а автобусах все ещё действуют старые правила.