Горнолыжный курорт Бромон ищет 1200 работников

Компания готова платить от 15 долларов в час сотрудникам без опыта работы.

Экскаваторы-погрузчики ездят туда-сюда у подножия горы Бромон, перемещая стойки для горных велосипедов на хранение на зиму. Вместо них устанавливается оборудование для горнолыжного сезона.

На данный момент около 300 сотрудников занимаются “обновлением” курорта. В течение следующего месяца начнется обучение лыжного патруля и новых сотрудников.

В то же время владелец курорта Чарльз Десурди говорит, что он все еще пытается найти новых сотрудников на 1200 вакансий.

“У нас достаточно студентов, которые любят работать по ночам и по выходным. Мы также рассматриваем возможность вернуть пенсионеров на работу”, — сказал он.

Однако проблема в том, что старшее поколение не хочет работать сверхурочно, а наоборот ищет более короткие смены.

Так что если курорт не найдет достаточного количества сотрудников, ему придется сократить некоторые услуги лыжникам. Но руководство уверяет, что “поддержание работы подъемников и уход за трассами являются приоритетами”.

“Обслуживание возможно будет ограничено. Но, конечно же, это не коснется по подъемников, ухода за снегом и оснежения, что является нашим основным продуктом, который мы продаем, — сказал владелец. – Но, возможно, мы не сможем сдавать в аренду снаряжение на полный рабочий день, и будьте готовы к тому, что вам придется бронировать его онлайн. То же самое касается уроков катания на лыжах. Бары будут работать, но в некоторых местах на горе нам будет сложно продавать еду и напитки. Но будут автоматы, где вы сможете купить перекус с помощью кредитной карты”.

Похожая ситуация на соседнем курорте в Монт-Саттоне. Для поддержания работы на полную мощность тут требуется ещё 50 сотрудников.

“Раньше у нас были инструкторы, которые помогали нам с кресельным подъемником, и у нас было более короткое меню в ресторане”, — сказала директор по маркетингу Надя Барон.

В воскресенье компания проводит день найма в надежде привлечь новых сотрудников.

“Даже если вы говорите только по-английски, вы можете найти работу здесь, в Саттоне”, — сказала она.

Обе горы предлагают стартовую зарплату от 15 долларов в час для сотрудников без опыта работы.

Руководство курортов уверенно, что “краткосрочное решение — это временные иммигранты, аналогично, что и сельском хозяйстве. Такие работники понадобятся лыжному бизнесу и туризму”.