Как Канада может решить свою проблему с жильем?

Новость о том, что наиболее густонаселенные провинции Канады, вероятно, не достигнут целевых показателей по доступному жилью к 2030 году, не стала неожиданностью для всех, кто в последние годы следил за кризисом предложения в стране, но найти решение этой проблемы, похоже, непростая задача.

Отчасти это связано с проблемами, с которыми сталкиваются при привлечении новых строителей в отрасль, согласно одному из авторов недавнего отчета национального жилищного агентства, раскрывающего вероятную неспособность Онтарио, Британской Колумбии и Квебека достичь своих целей в области доступного жилья к 2030 году.

Дана Сенагама, старший специалист Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), market insights, рассказала Канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что привлечение большего числа молодых людей в рамках существующей рабочей силы в строительство остается значительным долгосрочным препятствием для перспективы увеличения объема запасов на рынке.

“Мы уже видели в ходе переписи, что строительная отрасль действительно испытывает проблемы с привлечением молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет для работы в строительстве, – объяснила она, – и это вызывает беспокойство, потому что в ближайшие годы мы увидим, как все больше и больше бэби-бумеров выходят на пенсию”.

Как это можно было бы решить? Большего участия молодежи в жилищном строительстве можно было бы добиться за счет финансовой поддержки образования по квалифицированным профессиям и дальнейшего профессионального обучения в учреждениях по всей стране, указывается в докладе, в то время как можно было бы ввести более целевые иммиграционные программы для иностранных квалифицированных рабочих.

В то время как отчет CMHC показал, что производительность труда, по-видимому, выше при строительстве кондоминиумов или высотных зданий, важным предостережением является то, что многие квартиры в этих зданиях непригодны для семей или более чем одного жителя, потому что они часто слишком малы, сказала Сенагама.

Между тем, поскольку строительство часто является многословным и затяжным процессом, она сказала, что преобразование существующих коммерческих зданий в жилую недвижимость потенциально может обеспечить более быстрое решение текущих проблем с поставками.

“Одним из даров пандемии является то, что удаленная работа стала приемлемой нормой”, – сказала она. “Таким образом, мы видим, что по всей Канаде многие из этих зданий пустуют. Есть ли потенциал для преобразования этого в жилые здания, где уже созданы соответствующие службы?”

Конечно, такой подход потребовал бы тщательной оценки пригодности этих зданий для переоборудования, добавила Сенагама, прежде чем этот процесс начнется.

Онтарио и Британская Колумбия традиционно считаются двумя провинциями Канады с самыми жесткими рыночными условиями и предложением жилья, причем цены в последние годы резко выросли, отчасти из-за нехватки запасов на рынке.

По словам Сенагамы, Квебек не следует упускать из виду как рынок, который также испытывает дефицит столь необходимого предложения, хотя она также отметила, что показатели цен в этой провинции отличаются от показателей в других местах.

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