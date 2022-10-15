Паталогия? Учительница села на шесть лет за “секс” с восьмилетним учеником

Школьная учительница приговорена к шести годам заключения за сексуальные домогательства по отношению к восьмилетнему ребёнку

Невероятно – но факт. Учительницу посадили за развратные действия по отношению к маленькому мальчику, её ученику.

Случай настолько невероятен (хотя в наше время всего можно ожидать), что даже следователи отправили обвиняемую на психиатрическую экспертизу. Но врачи только развели руками – здорова, адекватна, в своих действиях отчёт себе отдаёт, судить её можно.

События начали развиваться ещё четрые года назад, но суд над преступницей состоялся только что и завершился лишь в пятницу, 15 октября.

А четыре года назад школьная учительница Жозиана Левек (Josianne Lévesque), женщина 41 года возраста, работавшая в одной из начальных школ Лаваля, заметила, что ученик второго класса, которому на тот момент исполнилось восемь лет, отстаёт по математике, так что ему требуется помощь. Учительница заверила родителей, что готова малышу помочь и провести с ним дополнительные занятия. Родители, конечно, были только рады.

Начались занятия, причём родители даже и помыслить не могли о том, что надо присматривать за ходом уроков. Кто мог подумать, что мальчуган восьми лет станет жертвой женщины, учительницы, которой более сорока.

Но летом 2020 года мальчик как-то изменился, он вёл себя странно, стал чего-то стесняться, бояться, становился всё более рассеянным. Затем мальчик стал часто и без видимой причины мыться, как будто пытаясь смыть с себя невидимую грязь. Наконец парнишка нашёл в себе сил и признался маме, что, что учительница во время занятий обнимает его и целует в губы. Дальше – больше. Парень рассказал о других действиях учительницы, в сравнении с которыми поцелуй в губы выглядит невинной шалостью.

Во время занятий учительница посещала дом ученика, а иногда приглашала его к себе. Она даже подружилась с родителями жертвы. Используя средства манипулирования, она сумела подчинить себя мальчика (например, водила его в кино, если он был послушным мальчиком). Но в конце концов мальчик набрался мужества и всё рассказал.

Родители обратились в полицию, началось следствие, которое продлилось более года (следователи собирали улики и аккуратно опрашивали персонал школы и других учеников).

В мае этого года женщина была арестована. 15 октября лавальский суд приговорил её к шести годам заключения, хотя защита просила посадить подзащитную всего лишь на два года и месяц. Суд не внял доводам защиты. Личность жертвы и номер школы пока названы не были.