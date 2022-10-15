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Соус сырный.

Рецепты замечательных соусов, которые легко приготовить дома

Megan Jorgensen Окт 15, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 76 Просмотров

Домохозяевам и даже домохозяйкам: Рецепты замечательных соусов, которые легко приготовить дома

Уверяем вас, соусы на самом деле замечательны: Сырный соус, соус для Барбекю, пикантный соус, соус для дичи, грибной соус.

Готовим соусы, наслаждаемся процессом и результатом наших кулинарных изысков.

Сырный соус

Это уж точно, что сырных соусов больше, чем звёзд на небе. И не зря. Потому что соус соусу рознь, иногда даже не догадаешься, что в соусе сыр используется.

Перед нами ещё один рецепт из семейства замечательных сырных соусов:

  • 30 граммов маргарина (хорошего) или сливочного масла — растопить на сковороде
  • Смешать его с 30 граммами пшеничной муки и греть до светло-желтого цвета
  • Влить в пшеничную муку мясной бульон — два стандартных стакана (500 граммов) и нагревать на слабом огне, взбивая венчиком, следя, чтобы комки не оставались
  • Добавить в смесь 150 граммов любого тертого сыра и варить в бульоне минут 10, постоянно размешивая
  • Приправить солью и ложечкой лимонного сока (по вкусу).

Вместо мясного бульона допускается замена — столько же обычного молока.

Этот сырный соус, между прочим, очень хорош к котлетам, шницелям, грилю и прочим мясным блюдам.

Соус Барбекю

Для получения соуса Барбекю – неизменного элемента любых шашлычных выездов на тлетворном Западе (будем ходить в лаптях! Ура, товарищи! Нет западным агентам! Однако, соус хороший, будем считать, что это они у нас его украли, как самолет, вилы, телевизор и духовность)… – Так вот, говорю. Для получения соуса Барбекю есть два пути. Один прост, как ленинская правда : Сходить в магазин (надеюсь, отгородясь от гадкого Запада, соусы в магазинах в России-матушке останутся?). Второй – несколько сложнее: самим приготовить! Однако, тогда и соус Барбекю получается краше, сочнее, ароматней и вкуснее. А вы проверьте, проверьте, коли не верите.

Что нужно для соуса:

  • Чашка (граммов 200) томатов или томатной пасты
  • 100 граммов темной соусной основы
  • 5 капель Табаско
  • Столовая ложка уксусной эссенции
  • Лимонный сок – от свежевыжатых двух лимонов
  • 5 рубленых долек чеснока
  • Лавровый лист
  • Столовая ложка дижонской горчицы
  • Половинку чайной ложки черного перца (можно горошинами)
  • 5 ложек столовых меда (любого, желательно густой консистнции)

Готовим соус Барбекю:

Тщательно все перемешиваем. Кладем в небольшую кастрюльку и варим, не накрывая крышкой, полчаса. Потом можно поливать мясо – как красное, так и белое, а можно плотно закрыть банку и хранить пару месяцев в холодильнике.

Пикантный соус

Пикантный соус хорошо идет с жареной свининой, с телячьими антрекотами, со шницелями… А готовится быстро, хотя в нем много ингредиентов.

Готовим соус:

  1. Средняя луковица – мелко нарезать
  2. Столовая ложка масла – растопить на сковороде и потушить лук до бронзового цвета
  3. Полстакана белого сухого вина – залить в лук, размешать
  4. Добавить в смесь столовую ложку мелконарезанных каперсов, столовую ложку эстрагона, столовую ложку обычной горчицы, столовую ложку томатной пасты (погуще)
  5. Приправить смесь столовой лжкой сахара, долить ложку столовую обычного уксуса
  6. Вскипятить смесь и варить на слабом огне четверть часа
  7. Залить в смесь от половины до стакана бульона – мясного или куриного, тщательно размешать и довести до кипения вновь
  8. Добавить в соус пару резаных мелко-мелко маринованных огурцов
  9. Приправить перцем, петрушкой, посолить по вкусу.

Соус готов!!

Соус для дичи

Соус этот подается, как явствует из называния, к дичи. Возможно, ещё питекантропы после удачной охоты собирались вокруг костра и, с радостными песнями, поливали этим соусом тушу зверя, медленно крутящуюся на вертеле. А если они про этот соус и не ведали, тем хуже для них, питекантропов.

Для соуса берем:

  • 400 граммов темной основы для соуса
  • Смешиваем с брусничным компотом (который готовится очень легко – собираем бруснику, заливаем водицей, засыпаем сахар по вкусу и варим. Бруснику можно подавить сначала)
  • Кипятим смесь минут пять
  • Теперь приправляем солью, перцем, лимонным сокуом, соевым соусом, молотым розмарином – всего понемногу.

Лучше всего подавать соус для дичи к блюдам из оленины.

Грибной соус

Между прочим, этот соус готовил известный индийский певец, ставший английском гражданином Энгельберт Хампердинк во время одной кулинарной передачи.

Ингредиенты грибного соуса имени Хампердинка:

  • 50 граммов сушеных грибов (белых и прочих)
  • Столовая ложка муки
  • Одна средняя луковица
  • Две столовые ложки масла сливочного

Готовим соус:

  1. Грибы моем в тёплой воде, заливаем тремя стаканами холодной воды и даём настояться часа два
  2. Варим в этой же воде, но соль не добавляем
  3. В сковороде нагреваем муку с одной ложкой сливочного масла – доводя муку до бронзового цвета
  4. Заливаем в сковороду – аккуратно и постепенно, постоянно размешивая, грибной бульон, после чего на слабом огне продолжаем кипятить смесь минут пятнадцать
  5. На другой сковороде приспускаем на масле рубленый лук
  6. В лук вносим грибы, держим минуты три на огне
  7. Смешиваем лук и грибы со смесью муки и грибного бульона, солим и кипятим на слабом огне ещё минуты три, а то и пять.
  8. Кстати, этот соус замечательно подходит к картофельным котлетам.
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