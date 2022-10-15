Домохозяевам и даже домохозяйкам: Рецепты замечательных соусов, которые легко приготовить дома
Готовим соусы, наслаждаемся процессом и результатом наших кулинарных изысков.
Сырный соус
Это уж точно, что сырных соусов больше, чем звёзд на небе. И не зря. Потому что соус соусу рознь, иногда даже не догадаешься, что в соусе сыр используется.
Перед нами ещё один рецепт из семейства замечательных сырных соусов:
- 30 граммов маргарина (хорошего) или сливочного масла — растопить на сковороде
- Смешать его с 30 граммами пшеничной муки и греть до светло-желтого цвета
- Влить в пшеничную муку мясной бульон — два стандартных стакана (500 граммов) и нагревать на слабом огне, взбивая венчиком, следя, чтобы комки не оставались
- Добавить в смесь 150 граммов любого тертого сыра и варить в бульоне минут 10, постоянно размешивая
- Приправить солью и ложечкой лимонного сока (по вкусу).
Вместо мясного бульона допускается замена — столько же обычного молока.
Этот сырный соус, между прочим, очень хорош к котлетам, шницелям, грилю и прочим мясным блюдам.
Соус Барбекю
Для получения соуса Барбекю – неизменного элемента любых шашлычных выездов на тлетворном Западе (будем ходить в лаптях! Ура, товарищи! Нет западным агентам! Однако, соус хороший, будем считать, что это они у нас его украли, как самолет, вилы, телевизор и духовность)… – Так вот, говорю. Для получения соуса Барбекю есть два пути. Один прост, как ленинская правда : Сходить в магазин (надеюсь, отгородясь от гадкого Запада, соусы в магазинах в России-матушке останутся?). Второй – несколько сложнее: самим приготовить! Однако, тогда и соус Барбекю получается краше, сочнее, ароматней и вкуснее. А вы проверьте, проверьте, коли не верите.
Что нужно для соуса:
- Чашка (граммов 200) томатов или томатной пасты
- 100 граммов темной соусной основы
- 5 капель Табаско
- Столовая ложка уксусной эссенции
- Лимонный сок – от свежевыжатых двух лимонов
- 5 рубленых долек чеснока
- Лавровый лист
- Столовая ложка дижонской горчицы
- Половинку чайной ложки черного перца (можно горошинами)
- 5 ложек столовых меда (любого, желательно густой консистнции)
Готовим соус Барбекю:
Тщательно все перемешиваем. Кладем в небольшую кастрюльку и варим, не накрывая крышкой, полчаса. Потом можно поливать мясо – как красное, так и белое, а можно плотно закрыть банку и хранить пару месяцев в холодильнике.
Пикантный соус
Пикантный соус хорошо идет с жареной свининой, с телячьими антрекотами, со шницелями… А готовится быстро, хотя в нем много ингредиентов.
Готовим соус:
- Средняя луковица – мелко нарезать
- Столовая ложка масла – растопить на сковороде и потушить лук до бронзового цвета
- Полстакана белого сухого вина – залить в лук, размешать
- Добавить в смесь столовую ложку мелконарезанных каперсов, столовую ложку эстрагона, столовую ложку обычной горчицы, столовую ложку томатной пасты (погуще)
- Приправить смесь столовой лжкой сахара, долить ложку столовую обычного уксуса
- Вскипятить смесь и варить на слабом огне четверть часа
- Залить в смесь от половины до стакана бульона – мясного или куриного, тщательно размешать и довести до кипения вновь
- Добавить в соус пару резаных мелко-мелко маринованных огурцов
- Приправить перцем, петрушкой, посолить по вкусу.
Соус готов!!
Соус для дичи
Соус этот подается, как явствует из называния, к дичи. Возможно, ещё питекантропы после удачной охоты собирались вокруг костра и, с радостными песнями, поливали этим соусом тушу зверя, медленно крутящуюся на вертеле. А если они про этот соус и не ведали, тем хуже для них, питекантропов.
Для соуса берем:
- 400 граммов темной основы для соуса
- Смешиваем с брусничным компотом (который готовится очень легко – собираем бруснику, заливаем водицей, засыпаем сахар по вкусу и варим. Бруснику можно подавить сначала)
- Кипятим смесь минут пять
- Теперь приправляем солью, перцем, лимонным сокуом, соевым соусом, молотым розмарином – всего понемногу.
Лучше всего подавать соус для дичи к блюдам из оленины.
Грибной соус
Между прочим, этот соус готовил известный индийский певец, ставший английском гражданином Энгельберт Хампердинк во время одной кулинарной передачи.
Ингредиенты грибного соуса имени Хампердинка:
- 50 граммов сушеных грибов (белых и прочих)
- Столовая ложка муки
- Одна средняя луковица
- Две столовые ложки масла сливочного
Готовим соус:
- Грибы моем в тёплой воде, заливаем тремя стаканами холодной воды и даём настояться часа два
- Варим в этой же воде, но соль не добавляем
- В сковороде нагреваем муку с одной ложкой сливочного масла – доводя муку до бронзового цвета
- Заливаем в сковороду – аккуратно и постепенно, постоянно размешивая, грибной бульон, после чего на слабом огне продолжаем кипятить смесь минут пятнадцать
- На другой сковороде приспускаем на масле рубленый лук
- В лук вносим грибы, держим минуты три на огне
- Смешиваем лук и грибы со смесью муки и грибного бульона, солим и кипятим на слабом огне ещё минуты три, а то и пять.
- Кстати, этот соус замечательно подходит к картофельным котлетам.