Домохозяевам и даже домохозяйкам: Рецепты замечательных соусов, которые легко приготовить дома

Уверяем вас, соусы на самом деле замечательны: Сырный соус, соус для Барбекю, пикантный соус, соус для дичи, грибной соус.

Готовим соусы, наслаждаемся процессом и результатом наших кулинарных изысков.

Сырный соус

Это уж точно, что сырных соусов больше, чем звёзд на небе. И не зря. Потому что соус соусу рознь, иногда даже не догадаешься, что в соусе сыр используется.

Перед нами ещё один рецепт из семейства замечательных сырных соусов:

30 граммов маргарина (хорошего) или сливочного масла — растопить на сковороде

Смешать его с 30 граммами пшеничной муки и греть до светло-желтого цвета

Влить в пшеничную муку мясной бульон — два стандартных стакана (500 граммов) и нагревать на слабом огне, взбивая венчиком, следя, чтобы комки не оставались

Добавить в смесь 150 граммов любого тертого сыра и варить в бульоне минут 10, постоянно размешивая

Приправить солью и ложечкой лимонного сока (по вкусу).

Вместо мясного бульона допускается замена — столько же обычного молока.

Этот сырный соус, между прочим, очень хорош к котлетам, шницелям, грилю и прочим мясным блюдам.

Соус Барбекю

Для получения соуса Барбекю – неизменного элемента любых шашлычных выездов на тлетворном Западе (будем ходить в лаптях! Ура, товарищи! Нет западным агентам! Однако, соус хороший, будем считать, что это они у нас его украли, как самолет, вилы, телевизор и духовность)… – Так вот, говорю. Для получения соуса Барбекю есть два пути. Один прост, как ленинская правда : Сходить в магазин (надеюсь, отгородясь от гадкого Запада, соусы в магазинах в России-матушке останутся?). Второй – несколько сложнее: самим приготовить! Однако, тогда и соус Барбекю получается краше, сочнее, ароматней и вкуснее. А вы проверьте, проверьте, коли не верите.

Что нужно для соуса:

Чашка (граммов 200) томатов или томатной пасты

100 граммов темной соусной основы

5 капель Табаско

Столовая ложка уксусной эссенции

Лимонный сок – от свежевыжатых двух лимонов

5 рубленых долек чеснока

Лавровый лист

Столовая ложка дижонской горчицы

Половинку чайной ложки черного перца (можно горошинами)

5 ложек столовых меда (любого, желательно густой консистнции)

Готовим соус Барбекю:

Тщательно все перемешиваем. Кладем в небольшую кастрюльку и варим, не накрывая крышкой, полчаса. Потом можно поливать мясо – как красное, так и белое, а можно плотно закрыть банку и хранить пару месяцев в холодильнике.

Пикантный соус

Пикантный соус хорошо идет с жареной свининой, с телячьими антрекотами, со шницелями… А готовится быстро, хотя в нем много ингредиентов.

Готовим соус:

Средняя луковица – мелко нарезать Столовая ложка масла – растопить на сковороде и потушить лук до бронзового цвета Полстакана белого сухого вина – залить в лук, размешать Добавить в смесь столовую ложку мелконарезанных каперсов, столовую ложку эстрагона, столовую ложку обычной горчицы, столовую ложку томатной пасты (погуще) Приправить смесь столовой лжкой сахара, долить ложку столовую обычного уксуса Вскипятить смесь и варить на слабом огне четверть часа Залить в смесь от половины до стакана бульона – мясного или куриного, тщательно размешать и довести до кипения вновь Добавить в соус пару резаных мелко-мелко маринованных огурцов Приправить перцем, петрушкой, посолить по вкусу.

Соус готов!!

Соус для дичи

Соус этот подается, как явствует из называния, к дичи. Возможно, ещё питекантропы после удачной охоты собирались вокруг костра и, с радостными песнями, поливали этим соусом тушу зверя, медленно крутящуюся на вертеле. А если они про этот соус и не ведали, тем хуже для них, питекантропов.

Для соуса берем:

400 граммов темной основы для соуса

Смешиваем с брусничным компотом (который готовится очень легко – собираем бруснику, заливаем водицей, засыпаем сахар по вкусу и варим. Бруснику можно подавить сначала)

Кипятим смесь минут пять

Теперь приправляем солью, перцем, лимонным сокуом, соевым соусом, молотым розмарином – всего понемногу.

Лучше всего подавать соус для дичи к блюдам из оленины.

Грибной соус

Между прочим, этот соус готовил известный индийский певец, ставший английском гражданином Энгельберт Хампердинк во время одной кулинарной передачи.

Ингредиенты грибного соуса имени Хампердинка:

50 граммов сушеных грибов (белых и прочих)

Столовая ложка муки

Одна средняя луковица

Две столовые ложки масла сливочного

Готовим соус:

Грибы моем в тёплой воде, заливаем тремя стаканами холодной воды и даём настояться часа два Варим в этой же воде, но соль не добавляем В сковороде нагреваем муку с одной ложкой сливочного масла – доводя муку до бронзового цвета Заливаем в сковороду – аккуратно и постепенно, постоянно размешивая, грибной бульон, после чего на слабом огне продолжаем кипятить смесь минут пятнадцать На другой сковороде приспускаем на масле рубленый лук В лук вносим грибы, держим минуты три на огне Смешиваем лук и грибы со смесью муки и грибного бульона, солим и кипятим на слабом огне ещё минуты три, а то и пять. Кстати, этот соус замечательно подходит к картофельным котлетам.