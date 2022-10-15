Из нашей коллекции не самых известных, не самых полезных в жизни, но всё же любопытных и интересных фактов

Человеческая история, как она есть. Читайте и конспектируйте. Может и пригодиться гостей развлечь или даму сердца взволновать!

Первая газета на Руси появилась во время царствования Михаила Федоровича. Она выходила нерегулярно – несколько раз в месяц. Царю газету доставляли из Посольского приказа, где её и писали от руки. Называлась она Куранты (от голландского слова, означавшего «газета») и распространялась среди бояр.

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Ученый А.П. Чижевский начал исследовать вопросы влияния солнечной активности на жизнь на Земле еще в 1915 году. Книга «В ритме Солнца», которую он писал всю жизнь, так и осталась недописанной и увидела свет в 1969 году, спустя четыре года после смерти автора.

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Окна Роста – известное в революционные времена 1917-1920 годов издательство. Оно публиковало плакаты. Художник рисовал рисунок, по которому делался трафарет. С него делались копии. Работа шла несколько часов и не зависела от типографии (да и краски не хватало – шла война). Чаще всего несколько плакатов создавали сюжет в виде комикса. Красной краской показывали рабочего, швею, красноармейца, прачку, матроса. Черной краской рисовали помещика, барыню, генерала, банкира, бюрократа, заводчика. Эти фигуры регулярно повторялись. Рассчитаны были работы даже на неграмотных людей. Так родилось первое советское отделение политической пропаганды. И так была угадан главный подход для победы над умами толпы.

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Витражи делаются из цветных стёкол, вставленных в раму. Сквозь витраж проходит свет, только так можно оценить игру красок и степень прозрачности стекла. Первые витражи стали изготавливать в древности. В Европе их стали делать христиане для украшения храмов ещё в самом начале нашей эры. Один из самых известных древних витражей находится в аббатстве Сен-Дени, во Франции. Считается, что его сотворил аббат Сугерий.

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По рассказу Кортеса, когда он был на приёме у царя Монтесумы, то испанцы увидели множество маленьких мешочков, завязанных узелком и стоявших в разных углах дворца Монтесумы. Когда Кортес поинтересовался, что хранится в мешочках, выяснилось, что там лежат вши, которых вместо налогов сдавали бедные подданые. Но смысл обряда так и остался неизвестным.

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В 2002 году в парламенте Турции после рекордно долгого заседания, длившегося свыше 22 часов, парламентарии приняли такие важные решения, как отмена смертной казни в мирное время, разрешение критиковать вооруженные силы страны, запрет контрабанды людей и человеческих органов, смягчение запретов в отношении курдского языка. Депутаты не стремились попасть в книгу Гинесса и не боялись разгона парламента. Турция хотела вступить в Европейское сообщество, и все эти решения были необходимым условием для вступления.

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Невозможно подсчитать количество копий Джоконды. Причём картина копируется самыми разными способами. Одна из самых необычных копий принадлежит американскому художнику Эшорду, выполнившему работу в 1980 году. Он нарисовал известный портрет сульфатом аммония на поле. Там, куда попал сульфат аммония – а это удобрение, трава стала гораздо зеленее и сочнее. И портрет стало видно с небольшой высоты.

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9 февраля 1873 года в Петропавловскую крепость был помещен известный революционер-террорист Сергей Нечаев. Ему удалось распропагандировать тюремных охранников и с их помощью связаться с народовольцами, которые предложили Нечаеву устроить побег из крепости. Но тот отказался, опасаясь, что его побег помешает готовящемуся покушению на императора Александра II. И Нечаев провёл в одиночке 10 лет.