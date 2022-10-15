Канада будет основным поставщиком сжижженого природного газа для Южной Кореи и Японии

Канада намерена с 2025 года стать основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) для Южной Кореи и Японии.

Канада намерена с 2025 года стать основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) для Южной Кореи и Японии. С таким заявлением выступила глава канадского МИД Мелани Жоли, передает The Canadian Press. По словам министра, находящейся с визитом в южнокорейской столице, в 2025 году в Китимате, что в Британской Колумбии, заработает крупный СПГ-терминал, 20% в котором будет принадлежать японским и южнокорейским компаниям. Завод LNG Canada уже готов более чем на 70%, на побережье Китимата суда активно доставляют модули с китайских верфей.

«Мы станем для них основным поставщиком ключевых энергоресурсов, начиная с 2025 года», – заверила министр.

По ее словам, к указанному периоду в канадском Китимате будет открыт крупный СПГ-терминал, 20% доли которого будет принадлежать южнокорейским и японским компаниям. Этот проект имеет серьезные преимущества перед добычей на побережье Мексиканского залива США, потому что он намного ближе к Азии и не требует доставки через перегруженный Панамский канал. Помимо Shell, в консорциум входят Mitsubishi Corp., PetroChina Co. Ltd., Korea Gas Corp. и Petroliam Nasional Bhd.