Право купить самую «заряженную» Toyota Corolla в Канаде придётся заслужить

Компания Toyota проведёт конкурс среди канадских поклонников марки, призом которого станет право официального приобретения хот-хэтча Toyota GR Corolla Morizo. Об этом сама компания проинформировала в соцсетях. При этом мероприятие окажется именно конкурсом, а не обычной лотереей: представители компании будут тщательно отбирать будущих владельцев хот-хэтчей.
- Канадская компания просит потенциальных владельцев топовой версии Corolla рассказать о себе и своих автомобильных пристрастиях. К примеру, производителя интересует, является ли кандидат членом каких-либо автомобильных сообществ и увлекается ли автоспортом.
- Ещё один блок вопросов: владел ли претендент спорткарами ранее, и если да, то какими именно: просят уточнить не только марку и модель, но и год выпуска, и некоторые характеристики.
- Наконец, Toyota интересуется целью покупки Corolla Morizo и её дальнейшей судьбой. Этот вопрос предполагает варианты ответов «Автомобиль на каждый день», «Второй автомобиль», «Машина для трека» и «Часть коллекции».
- По всей стране Toyota отберёт только девять победителей, которые получат право купить Corolla Morizo по цене 59 990 канадских долларов. При этом, как пишет Motor1, пока неясно, появится ли спорткар в свободной продаже: к примеру, в США компания намеревается реализовать лишь 200 таких машин.
Версию Morizo хот-хэтч получил в начале лета. Она оснащается тем же двигателем, что и стандартная GR Corolla, — 304-сильной «турботройкой» объёмом 1,6 литра. Однако эта версия имеет увеличенный до 400 Нм показатель тяги и меньше весит за счёт отказа от заднего дивана, а также оснащается иной подвеской и более спортивным салоном.