Право купить самую «заряженную» Toyota Corolla в Канаде придётся заслужить

Компания Toyota проведёт конкурс среди канадских поклонников марки, призом которого станет право официального приобретения хот-хэтча Toyota GR Corolla Morizo

Компания Toyota проведёт конкурс среди канадских поклонников марки, призом которого станет право официального приобретения хот-хэтча Toyota GR Corolla Morizo. Об этом сама компания проинформировала в соцсетях. При этом мероприятие окажется именно конкурсом, а не обычной лотереей: представители компании будут тщательно отбирать будущих владельцев хот-хэтчей.

Канадская компания просит потенциальных владельцев топовой версии Corolla рассказать о себе и своих автомобильных пристрастиях. К примеру, производителя интересует, является ли кандидат членом каких-либо автомобильных сообществ и увлекается ли автоспортом.

Ещё один блок вопросов: владел ли претендент спорткарами ранее, и если да, то какими именно: просят уточнить не только марку и модель, но и год выпуска, и некоторые характеристики.

Наконец, Toyota интересуется целью покупки Corolla Morizo и её дальнейшей судьбой. Этот вопрос предполагает варианты ответов «Автомобиль на каждый день», «Второй автомобиль», «Машина для трека» и «Часть коллекции».

По всей стране Toyota отберёт только девять победителей, которые получат право купить Corolla Morizo по цене 59 990 канадских долларов. При этом, как пишет Motor1, пока неясно, появится ли спорткар в свободной продаже: к примеру, в США компания намеревается реализовать лишь 200 таких машин.

Версию Morizo хот-хэтч получил в начале лета. Она оснащается тем же двигателем, что и стандартная GR Corolla, — 304-сильной «турботройкой» объёмом 1,6 литра. Однако эта версия имеет увеличенный до 400 Нм показатель тяги и меньше весит за счёт отказа от заднего дивана, а также оснащается иной подвеской и более спортивным салоном.