Падают, падают листья, убирать их или нет, вот в чём вопрос?

Осень есть осень, улицы и дворы завалены листьями, убираем их или оставляем? Однозначного ответа нет

Осенний листопад. Как много в этом слове…

Конечно, осенний листопад создаёт массу неудобств для горожан, спору нет. Но груды листьев являются частью природной экосистемы, и изьятие их из природного оборота не так уж и правильно.

Во-первых, в опавшей листве живут десятки различных живых существ, от мельчайших муравьишек до зайцев и хомяков, жизнедеятельность которых способствует поддержанию экологического баланса. Даже земляные червяки играют важную роль, разрыхляя землю и насыщая её кислородом. Даже гусеницы, которые являются одним из важнейших источников питания для птиц, не могут выжить, потеряв естественное убежище — палую листву.

Так что, когда вы безжалостно сгребаете кучу жёлтых и красных листьев, то, с одной стороны, вы наносите не такой уж маленький ущерб природной среде. А с другой стороны, избыточное присутствие опавших листьев создаёт благоприятную среду для роста всевозможных грибов, а они не столь уж безобидны — они препятствуют росту травы.

Лучший путь — удалить часть листьев, то есть не сгребать их все до последнего.

Но если вы предпочли листья удалить с вашего газона или с вашего двора, чтобы пространство выглядело более чистым, ни в коем случае не выметайте кучи листвы просто на проезжую часть. До того момента, когда уборочная машина их соберёт (если вообще соберёт), масса листьев попадёт в водосборные коллекторы, где забьёт фильтры, что может вызвать наводнение и засорение системы водоснабжения.

Лучше всего сгребать листья в кучки и позволить им компостироваться естественным образом где-нибудь не очень близко от окон и дверей — метров пять от жилых помещений уже достаточная дистанция. И повторим, что уж точно не стремитесь удалить все опавшие листья, до последнего листочка — ведь это естественное удобрение, благодаря которому газоны и лужайки будут зеленее следующей весной. К тому же, слой палой листвы хорошо защищает от мороза корни растений.

Заметим, что Ботанический сад Монреаля советует листья пропускать через садовый измельчитель (газонокосилку), таким образом земляные червячки и насекомые получают более благоприятную среду обитания.