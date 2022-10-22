Цены в Доллараме растут, а если не растут, то уменьшается объём упаковки, что никак не меняет печальной реальности – товары в Доллараме всё дороже

Скоро в Доллараме товаров за доллар не останется вообще. Разве что, дабы показать, что “вы ошибаетесь, товары за доллар есть!”

Нет необходимости быть долгожителем, чтобы помнить времена, когда все или почти все цены в магазинах Долларама были в один доллар. Надо было поискать на полках, дабы раздобыть «дорогущую» вещицу ценою в полтора, а то и в два доллара… Да и само название Долларама явно указывало на цену — всё за доллар. Спросите о качестве? Ну, какая цена, такое и качество, но продукты питания в этой сети самые обычные, не хуже, не лучше, чем в других продуктовых магазинах. Подарки соседским детишкам на Халлоуэн или одноразовые бумажные стаканчики для пикника на природе… искусственные цветочки для временного украшения кухонного подоконника… записная книжка… адаптор или шнур для телефона… да мало ли что — всё в один доллар.

Но эти времена ушли навсегда. Хотя цены в Доллараме стали расти уже лет пять назад, но в последние месяцы мы явно видем пандемию роста цен. Практически все товары, за крайне небольшим исключением, становятся дороже и дороже. Теперь уже редко можно обнаружить вещицу за доллар, да и то, если таковая и найдётся, то речь о махонькой безделушке, которая и цену-то сохранила только для того, чтоб Долларама могла с гордостью похвастаться, что до сих пор продаёт что-то за доллар.

Но самые дешёвые товары сегодня стоят 1.25 (а это ни много, ни мало, а 25% повышение цены от начальной). Большая часть товаров продаётся по ценам 1.75 — 2.50. Достаточно много продаётся за более дорогие цены, и уже явно заметны цены в пять долларов.

Долларама официально заверила, что рост цен на продаваемые в магазинах компании товары в течение этого года составил 6%. Может, оно и так, кто мы такие, чтобы спорить с экспертами-экономистами. Но при походе в магазин остаётся впечатления роста не менее, чем на 25%, а то и на 50% или даже больше. Особенно, если сравнить объёмы упаковок — цена-то, может, и осталась прежней — 1.25, но объем какой-нибудь баночки сока сократился со 200 граммов до 170. И если бы речь шла лишь о соке…

Спору нет, цены в Доллараме всё равно ниже цен на такие же продукты в других сетях. Тем Долларама и привлекательна. Но что будет дальше? Инфляция – наше всё!