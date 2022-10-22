В США не впустили не вакцинированных от COVID канадцев

При этом от миллионов нелегальных мигрантов, прибывающих в США пешком через южную границу, никто не требует доказательств вакцинации от COVID-19.

Двум гражданам Канады было отказано во въезде 22 октября на сухопутной границе в Британской Колумбии, Канада, со штатом Вашингтон, США, сообщил пользователь Джошем (@JBar1982) 22 октября в Twitter.

Согласно вирусному сообщению, его друзья по имени Дона и Сьюзен были развернуты на границе с США из-за того, что они не были вакцинированы.

«Соединенные Штаты Америки ВСЕ ЕЩЕ отказывают невакцинированным путешественникам из Канады, — сказал он. — Это безумие. Моих друзей сегодня развернули». В качестве доказательства он приводит официальный документ с отказом во въезде, где вымараны фамилии людей и оставлены только имена.

Напомним, такой же инцидент произошел с чемпионом мира по теннису Новаком Джоковичем, которому не разрешили участвовать в Открытом чемпионате США, поскольку организаторы заявили о приверженности руководящим принципам правительства США в отношении вакцины от COVID-19.

В заявлении, опубликованном организацией, говорится: «Открытый чемпионат США не требует обязательной вакцинации игроков, но будет уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых граждан, не являющихся гражданами США».

Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, «неграждане, которые не являются иммигрантами и хотят въехать в Соединенные Штаты по воздуху, должны предъявить доказательство того, что они полностью вакцинированы против COVID-19, прежде чем сесть на рейс в Соединенные Штаты из другой страны».

При этом от миллионов нелегальных мигрантов, прибывающих в США пешком через южную границу, никто не требует доказательств вакцинации от COVID-19.