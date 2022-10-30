Прощай, авокадо: рестораны отказываются от экзотического фрукта

А из-за глобального потепления мы можем остаться без кофе и шоколада.

Повара по всему миру отказываются от использования авокадо в своих ресторанах, называя этот продукт серьезной угрозой экологии нашей планеты. Дело в том, что для производства авокадо необходимо очень много воды, доставка приводит к лишним выбросам, более того – на фрукте не прочь нагреть руки преступные кланы.

Фрукт, который бьет по экологии

Авокадо выращивают как монокультуру, то есть одни и те же деревья растут на одной и той же земле год за годом. Большое количество агрохимикатов на этих фермах снижает плодородие почвы, отрицательно влияя на окружающую среду и биоразнообразие. По данным Water Footprint Network, для выращивания одного авокадо требуется около 230 литров воды. Для сравнения, апельсину требуется около 50 литров, а помидору 13 литров.

Основные мировые производства авокадо расположены в Центральной и Южной Америке. Фруктам приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до потребителей. Их собирают до того, как они созреют, а затем отправляют в хранилище с контролируемой температурой. Эти хранилища также потребляют прорву электроэнергии.

Эко-защитники посчитали, что коробочка с двумя небольшими авокадо на вашей полке “хранит” 846,36 граммов выбросов CO2, и это почти вдвое больше, чем загрязнение от килограмма бананов.

Но есть еще одна проблема. Высокие прибыли от продаж авокадо привлекают нездоровое внимание наркокартелей. Банды требуют денег “за защиту”, правдами и неправдами скупают фермы и даже угрожают инспекторам Министерства сельского хозяйства США.

“Авокадо – это практически вся планета на вашем столе”, – говорит Сильвен Шарлебуа, старший директор Лаборатории агропродовольственной аналитики в Университете Далхаузи в Галифаксе.

Из-за этого авокадо теряет популярность как среди посетителей ресторанов, так и среди шеф-поваров.

Чем заменить авокадо в блюдах

Популярной пасте из авокадо – гуакамоле – придумываются более “экологичные” альтернативы из гороха, фасоли, артишоков или тыквенных семечек.

Мексиканец Альдо Камарена, шеф-повар и владелец двух ресторанов в Торонто, еще весной объявил, что больше не будет готовить гуакамоле. Он предлагает своим посетителям отведать собственное творение – намазку из кабачков и пасты из тыквенных семечек [поздравляем, друг, кажется ты изобрел кабачковую икру].

Сеть ресторанов Wahaca в Великобритании готовит “Вахакамол” – эдакий вариант гуакамоле, где авокадо заменен фасолью. Лондонский шеф-повар Сантьяго Ластра готовит подобное блюдо из фисташек и крыжовника.

Шарлебуа, попробовавший несколько таких заменителей, уверяет, что по вкусу все они практически не отличаются от правильного гуакамоле, однако “воспроизвести текстуру авокадо очень сложно”. Но, по его словам, повара по всему миру оттачивают свое мастерство и делают все возможное, чтобы удовлетворить своих эко-сознательных клиентов.