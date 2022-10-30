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Экономика Бизнес Эксперты предсказывают нехватку ряда продуктов питания
Coffee
Нас ждёт дефицит кофе и шоколада?

Эксперты предсказывают нехватку ряда продуктов питания

Megan Jorgensen Окт 30, 2022 Бизнес, В Мире, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Экономика 1 комментарий 65 Просмотров

Сложно сказать, насколько ситуация на самом деле тревожная, но экономисты предупреждают о грядущей нехватке ряда продуктов питания

Продукты питания, которые могут исчезнуть с полок магазинов и которые сильно подорожают в результате дефицита.

Ожидаемый дефицит вызван радом факторов на уровне глобальной мировой экономики. Это и пандемия, и российско-украинская война, и климатические изменения, и влияние социальных тенденций в обществе, и другие факторы. Дефицит касается не только продуктов питания – на рынке ощущается недостаток массы товаров, от зимних шин и новых моделей автомобилей, до батареек определенных видов. Но если говорить о продуктах питания, то, наверно, в список “грядущего дефицита” следует внести следующие:

  1. Свинина во всех видах. Поголовье свиней сокращается, что вызвано, среди прочих факторов, резко отрицательной позицией активистов-веганов, которые буквально осаждают рестораны, предлагающие бекон, блокируют свинофермы и транспорт, перевозящий свинок. В связи с этим ожидается подорожание хотдогов, ветчины, свиного филе и т.д.
  2. Шоколад. Да это штука даже посильнее свинины будет. Производство какао падает во всех странах-производителях. И, согласно прогнозам, из-за климатических изменений, темп падения производства будет нарастать, вплоть до опасности полного исчезновения шоколада к 2050 году (будем надеяться, нас просто пугают, хотя…)
  3. Сардины и прочие рыбины! Биологи утверждают, что в морях резко уменьшается количество рыбы, которая идёт на приготовление разных консервов, включая сардины, шпроты, рыбные паштеты и прочие продукты. Согласно оценкам, в отдельных районах Тихого океана количество сардин уменьшилось на 95% с 2015 года, и процесс сокращения их не прекращается.
  4. Текила! Да, именно текила. Почему текила? Потому что в последние годы наблюдается очень серьёзное сокращение плантаций агавы – растения, которое является основным ингредиентом текилы. Агава не хочет расти, срок жизни одного растения сокращается из-за более влажного климата, а молодые растения не позволяют получать столько же сока, сколько растения созревшие. Ожидается сокращение производства текилы и, как следствие, подорожание напитка.
  5. Вино! С 2019 года его мировое производство упало почти на 10%. Вызвано это сокращение как общим сокращением экспортных поставок в период пандемии, так и проблем с виноградниками во многих странах. Предсказывается подорожание вина на 25% уже к началу следующего года.
  6. Козий сыр. Как ни странно, нехватку этого продукта связывают с Tik-Tok. Почему? А потому что именно в этой социальной сети кто-то запустил уже год назад успешные компании по “челленджу”, связанному с поиском рецептов блюд с козьим сыром. Есть подозрения на производителей этого сыра, конечно. Дело нормальное, но молодёжь массово скупает козий сыр, многие к нему пристрастились, а, как следствие, он перешёл в разряд дефицита и подорожал. И процесс не думает останавливаться.
  7. Сахар. Основным экспортёром сахара является Бразилия, а цены на него там взлетели как из-за внутренних экономических процессов, так и из-за сокращения рынка сахара в мире, что вызвано известными причинами – санкции, войны и т.д.
  8. Кофе. Запасы кофе в мире постоянно сокращаются вот уже лет десять. Площадь плантаций уменьшается, производительность деревьев тоже – опять же, это следствие климатических изменений, но и того, что кофейные деревья высасывают много полезных элементов из почвы, они плодоносят полвека, потом почве нужно отдохнуть лет двадцать, набраться сил, так сказать, а именно полвека назад плантации стали сильно развиваться, вот и подошло время выхода их на заслуженный отдых.
  9. Банки, склянки – как металлические консервные банки, так и стеклянные – их производство сократилось, опять же из-за нарушения цепочки товарообмена в мире. И если сами солёные огурчики или тушёнка пока не в дефиците, то упаковки на них не хватает, что вызовет их нехватку (по мнению экспертов).
  10. Куриные крылышки – на их дефицит влияют разные факторы, от птичьих болезней, которые привели к сокращению поголовья кур, до роста их популярности. А это вызовет повышение цен, как водится.

Список далеко не полный, и далеко не все факторы можно сегодня оценить. Например, поговаривают о нехватке промышленного хлора, а это приведёт к дефициту разных товаров, включая туалетную бумагу. Но полный скрупулёзный анализ нынешнего положения на рынке занял бы десятки страниц.

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Один комментарий

  1. Аноним
    Окт 30, 2022 в 09:16

    Я думаю легче написать каких продуктов это не каснётся :) .

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