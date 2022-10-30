Демонстрация в поддержку иранских женщин в Монреале – живая цепь вдоль улицы Шербрук

В очередной демонстрации солидарности с протестующими в Иране гражданами принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В субботу, 29 октября, вдоль монреальской улицы Sherbrooke выстроились тысячи жителей города, протестующих против репрессий в Иране и против “дикататорского режима”. Согласно сообщениям из Ирана, в этой стране продолжаются массовые протесты против правительства. В ходе столкновений с силами режима погибли уже свыше трёхсот демонстрантов. Многие журналисты брошены в тюрьмы, репрессиям подвергаются любые иранцы, которые осмеливаются высказать собственное мнение, если оно не совпадает с правительственным – от известных спортсменов до врачей. Среди погибших в ходе демонстрации – не менее 30 детей (согласно данным Ассоциации Iran Human Rights).

Монреальская демонстрация стала одной из многих демонстраций, которые проходят по всему миру.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в манифестации, он встал в живую цепь, которая выстроилась вдоль улицы. Но всего в манифестации на сей раз приняли участие несколько тысяч человек (называются цифры от двух тысяч до пяти тысяч), что не так уж много по монреальским меркам, хотя и не так уж мало.

Многие иранцы считают, что постоянное давление со стороны демонстрантов приведёт к падению режима, но другие скептически относятся к такой возможности, считая, что без гражданской войны обойтись не удастся. Иран, между тем, пользуется поддержкой ряда правительств, таких, как правительство Боливии, Венесуэлы, Никарагуа, России, Кубы и других, так что предсказать, чем закончится волна протестов, вряд ли возможно. Хотя в стране начинаются массовые забастовки, что, возможно, приведёт к ослаблению режима, но насколько забастовки на самом деле массовы, опять же, пока непонятно.