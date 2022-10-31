Монреальский туннель Лафонтен закрывается в понедельник. Как пережить транспортный коллапс

Очень жаль, что REM на Южный берег пока не запускают.

С понедельника тоннель Лафонтен, соединяющий остров Монреаль с Южным берегом, будет частично закрыт на следующие три года. До ноября 2025 года три из шести полос движения будут закрыты для движения.

Таким образом только две полосы будут обслуживать движение, идущее в Монреаль, и лишь одна позволит водителям двигаться в сторону Южного берега.

Городские власти Монреаля признали, что это вызовет “значительные последствия” в мегаполисе (правда, жители пригородной зоны используют более красочные выражения).

Однако есть несколько советов, которые позволят адекватно передвигаться по городу после начала работ.

Готовим план Б

Совместное использование автомобилей

Провинция и город поощряют людей делиться поездками с другими пассажирами, чтобы облегчить движение через узкое место. Люди, едущие вместе, могут воспользоваться зарезервированной полосой для автобусов на шоссе 20 в направлении Монреаля между Fer-à-Cheval Rd в Сент-Жюли и шоссе 132 в Бушервиле.

Общественный транспорт

Для людей, спешащих на Южный берег и обратно будут доступны следующие маршруты:

exo-520 останавливается в Белойле, Сент-Жюли, откуда можно легко пересесть на метро Radisson зеленой ветки.

exo-521 охватывает Белойл, Сент-Жюли, Бушервиль, а также выпускает пассажиров в метро Radisson.<"li>

exo-532 проходит от Варенна и северо-востока Бушервилля, а затем соединяется с другими линиями метро Radisson.

RTL-61 начинается у мэрии Бушервилля, проходит по бульвару Монтарвиль до де Мортань, а затем выходит на автомагистраль Жана-Лезажа. Далее он останавливается у метро Radisson.

RTL-461 проходит по автостраде между бульваром Монтарвиль и метро Radisson.

Важно! Бесплатные билеты в оба конца будут предлагаться пассажирам в Metro Radisson, охватывающем все три зоны STM, до 27 ноября по будням с 5:00 до 19:30. В выходные дни билеты доступны с 5:30 до 7: 30 вечера