Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Квебека и Монреаля Монреальский туннель Лафонтен закрывается в понедельник. Как пережить транспортный коллапс
lafontaine
Туннель Лафонтен. Фото из архивов канадской прессы.

Монреальский туннель Лафонтен закрывается в понедельник. Как пережить транспортный коллапс

Olga Fedak Окт 30, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 53 Просмотров

Очень жаль, что REM на Южный берег пока не запускают.

С понедельника тоннель Лафонтен, соединяющий остров Монреаль с Южным берегом, будет частично закрыт на следующие три года. До ноября 2025 года три из шести полос движения будут закрыты для движения.

Таким образом только две полосы будут обслуживать движение, идущее в Монреаль, и лишь одна позволит водителям двигаться в сторону Южного берега.

Городские власти Монреаля признали, что это вызовет “значительные последствия” в мегаполисе (правда, жители пригородной зоны используют более красочные выражения).

Однако есть несколько советов, которые позволят адекватно передвигаться по городу после начала работ.

Готовим план Б

Совместное использование автомобилей

Провинция и город поощряют людей делиться поездками с другими пассажирами, чтобы облегчить движение через узкое место. Люди, едущие вместе, могут воспользоваться зарезервированной полосой для автобусов на шоссе 20 в направлении Монреаля между Fer-à-Cheval Rd в Сент-Жюли и шоссе 132 в Бушервиле.

Общественный транспорт

Для людей, спешащих на Южный берег и обратно будут доступны следующие маршруты:

  • exo-520 останавливается в Белойле, Сент-Жюли, откуда можно легко пересесть на метро Radisson зеленой ветки.
  • exo-521 охватывает Белойл, Сент-Жюли, Бушервиль, а также выпускает пассажиров в метро Radisson.<"li>
  • exo-532 проходит от Варенна и северо-востока Бушервилля, а затем соединяется с другими линиями метро Radisson.
  • RTL-61 начинается у мэрии Бушервилля, проходит по бульвару Монтарвиль до де Мортань, а затем выходит на автомагистраль Жана-Лезажа. Далее он останавливается у метро Radisson.
  • RTL-461 проходит по автостраде между бульваром Монтарвиль и метро Radisson.

Важно! Бесплатные билеты в оба конца будут предлагаться пассажирам в Metro Radisson, охватывающем все три зоны STM, до 27 ноября по будням с 5:00 до 19:30. В выходные дни билеты доступны с 5:30 до 7: 30 вечера

    Tunnel Lafontain
    Tunnel Lafontaine

    Услуги STM на острове также расширены. Добавлен автобусный маршрут 822 Longue-Pointe STM, который обслуживает промышленный парк Futailles, больницу Louis-Hippolyte-La Fontaine и военную базу Longue-Pointe.

    Кроме того доступно пять стоянок, предлагающих бесплатную парковку для пассажиров, оставляющих свои машины, чтобы сесть в автобус:

    • Участок Touraine в Монтарвиле и шоссе 20 (съезд 95) в Бушервиле.
    • Участок Мортань , на углу шоссе 20 и бульвара де Мортань, в Бушервиле.
    • Участок Монтарвиль , на углу шоссе 132 и бульвара Монтарвиль (съезд 18), в Бушервиле.
    • Участок Болоей , у подножия моста Артура-Браншо, в Болоэйле.
    • Участок Сент-Жюли , недалеко от бульвара Арманд-Фрапье (съезд 102 с шоссе 20), в Сент-Жюли .

    Отмечается, что служба такси RTL также была расширена, и люди могут бронировать поездки через приложение системы общественного транспорта.

    Вы также можете сесть на паром из Бушервиля в Старый порт Монреаля (пока будет позволять погода).

    Современные технологии

    Конечно же не забывайте, что большинство приложений для маршрутов, например Google Maps и Waze, рассчитают лучшие варианты и время для поездок на работу.

    Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

    Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal