Праздник и трагедия: в Индии обвалился старый мост

Напомним, что в субботу во время празднования Хеллоуина произошла смертельная катастрофа с Южной Корее.

По меньшей мере 60 человек погибли и ещё больше людей получили ранения после того, как вековой вантовый мост рухнул в реку в воскресенье вечером в западном индийском штате Гуджарат. По предварительным данным на момент катастрофы на мосту находилось полтысячи человек, и большинство из них упали в воду.

Власти заявили, что мост колониальной эпохи 19-го века через реку Маччу в районе Морби рухнул, потому что он не мог выдержать вес большой толпы. Сезон индуистских фестивалей привлек сотни людей к недавно открывшейся туристической достопримечательности. Мост был закрыт на ремонт почти шесть месяцев и был вновь открыт всего четыре дня назад.

Люди отчаянно цеплялись за металлические тросы терпящего бедствие частично затопленного моста. В то же время аварийные бригады и спасатели использовали лодки и надувные шины, чтобы добраться до пострадавших. Некоторые люди самостоятельно выплыли на берег в безопасное место. Других выловили из воды прохожие, а затем унесли их в безопасные места или доставили в больницы на личных автомобилях и машинах скорой помощи.

Правительство штата заявило, что сформировало специальную группу для расследования катастрофы.