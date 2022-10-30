Новое поколение курток позволит заряжать телефоны и электронные часы благодаря свойствам материала изготовления

Одежда из материала по новой технологии уже производится, хотя пока проходит испытания в качестве образцов.

До сего дня одежда привлекает народ покроем (модное слово – дизайн), цветом, материалом, привлекательными надписями и изображениями… Но приходит новая эпоха: Британские учёные (мы серьёзно!) из Ноттингемского Университета (Nottigham Trent University) разработали новый вид нитей, из которых создаются куртки, плащи, пальто. Новый материал позволяет заряжать мобильные телефоны, умные часы и вообще разные электронные приборы. Разумеется, на нынешнем этапе речь не идёт о производстве энергии в промышленных масштабах, но зарядить один-два личных прибора система позволяет).

В материале, из которого шьётся куртка, содержатся примерно 1200 махоньких фотогальванических элементов, которые получают солнечную энергии и преобразуют её в электрическую. Длина каждого из этих элементов составляет полтора миллиметра, и плотность их позволяет хозяину одежды чувствовать себя комфортно.

Практически речь идёт о миниатюрных солнечных панелях, встроенных в материал (эти панели не крепятся к материалу, а являются его составной частью. Технология уже получила название “e-textile” – электронный текстиль. В принципе, этот “текстиль” можно использовать в качестве чехлов для автомобилей, штор для окон, даже для комнатных обоев. Все эти сферы применения уже внедряются в жизнь, но практическая одежда, которая не портится, попав под дождь или будучи отданой в стирку, в которой можно зашить дырку или, наоборот, добавить крючки или пуговицы, и которая не теряет качеств зарядного устройства создана впервые.

Промышленность уже производит опытные образцы и проводит полевые испытания нового вида одежды, на которую возлагаются большие надежды, как но одно из подспорий в решении энергетических проблем.