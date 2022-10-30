США задумались о пересмотре условий «потолка» цен на нефть 

Условия введения предельных цен на нефть могут быть пересмотрены администрацией США, 30 октября сообщает Bloomberg.

Условия введения предельных цен на нефть могут быть пересмотрены администрацией США, 30 октября сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на собственные источники, информагентство сообщает, что власти США оказались вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть в том виде, в каком она задумывалась летом. Причиной послужил скептицизм инвесторов и усиливающиеся риски на финансовых рынках, столкнувшихся со скачками нефтяных цен и неудачами в борьбе с инфляцией.

В статье утверждается, что «вероятнее всего США и ЕС согласятся на более свободную политику контроля потолка по более высокой цене, чем предполагалось».

Источники агентства сообщили, что введение потолка цен на нефть одобрили только страны G7 и Австралия. «При этом очевидно, что Индия и Китай не будут в этом участвовать», — цитирует Bloomberg неназванных экспертов.

Отметим, 2 сентября страны G7 пришли к решению ввести предельные цены на российскую нефть и ограничить ее экспорт по более высоким ценам с 5 декабря. Россия в ответ заявила, что эти условия неприемлемы и торговать в убыток страна не будет. В дальнейшем появилась информация, что та нефть, которую Россия перестанет поставлять в Западные страны, будет продана в Китай, Индию и в другие страны.