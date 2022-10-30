Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости В Мире США задумались о пересмотре условий «потолка» цен на нефть 

США задумались о пересмотре условий «потолка» цен на нефть 

Виктория Христова Окт 30, 2022 В Мире, Новости Комментарии к записи США задумались о пересмотре условий «потолка» цен на нефть  отключены 22 Просмотров

Условия введения предельных цен на нефть могут быть пересмотрены администрацией США, 30 октября сообщает Bloomberg.

Условия введения предельных цен на нефть могут быть пересмотрены администрацией США, 30 октября сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на собственные источники, информагентство сообщает, что власти США оказались вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть в том виде, в каком она задумывалась летом. Причиной послужил скептицизм инвесторов и усиливающиеся риски на финансовых рынках, столкнувшихся со скачками нефтяных цен и неудачами в борьбе с инфляцией.

В статье утверждается, что «вероятнее всего США и ЕС согласятся на более свободную политику контроля потолка по более высокой цене, чем предполагалось».

Источники агентства сообщили, что введение потолка цен на нефть одобрили только страны G7 и Австралия. «При этом очевидно, что Индия и Китай не будут в этом участвовать», — цитирует Bloomberg неназванных экспертов.

Отметим, 2 сентября страны G7 пришли к решению ввести предельные цены на российскую нефть и ограничить ее экспорт по более высоким ценам с 5 декабря. Россия в ответ заявила, что эти условия неприемлемы и торговать в убыток страна не будет. В дальнейшем появилась информация, что та нефть, которую Россия перестанет поставлять в Западные страны, будет продана в Китай, Индию и в другие страны.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal