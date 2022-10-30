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Новости В Мире Эксперты рассказали, что угрожает мировому рынку продовольствия

Эксперты рассказали, что угрожает мировому рынку продовольствия

Виктория Христова Окт 30, 2022 В Мире, Новости, Общество Комментарии к записи Эксперты рассказали, что угрожает мировому рынку продовольствия отключены 15 Просмотров

Решение России выйти из зерновой сделки может привести к подорожанию молока, яиц и мяса, 30 октября заявили в Федерации шведских фермеров.

Решение России выйти из зерновой сделки может привести к подорожанию молока, яиц и мяса, 30 октября заявили в Федерации шведских фермеров.

«Я был бы очень удивлён, если завтра мы не увидим резкого роста цен на зерно», — заявил менеджер по зерну сельскохозяйственного кооператива Lantmännen Микаэль Еппссон.

“Летнее зерновое соглашение способствовало снижению цен на продовольственных рынках. Но если теперь ни один грузовой корабль не выйдет из украинских портов, то могут вырасти цены на корма. В долгосрочной перспективе животноводство станет более дорогим и это в конечном итоге приведёт к повышению розничных цен на ряд продуктов», — подчеркнул эксперт по экономической политике Национальной ассоциации фермеров Ларс-Эрик Лундквист.

Канада и Великобритания будут нести прямую ответственность за срыв Стамбульских соглашений по вывозу зерна из портов Черного моря, заявило посольство РФ в Оттаве 30 октября на своей странице в Twitter.

«Если сделка по зерну провалится, то ответственность за это ляжет на Канаду и Великобританию», — говорится в заявлении.

Global Times отметила, что критика западных стран в отношении РФ из-за приостановки зерновой сделки является «хождением вокруг да около, поскольку они игнорируют тот факт, что наложенные на Россию санкции Запада представляют более серьезную угрозу для мирового рынка продовольствия, а подогревание ими конфликта стало причиной эскалации».

 

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