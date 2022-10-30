Рухнувший в Индии мост испытывал перегрузки

Все массовые мероприятия, которые должны пройти 31 октября, в Индии отменил премьер-министр страны Наренда Моди, который находится в трехдневной поездке по штатам Гуджарат и Раджастхан из-за трагедии в штате Гуджарат 30 октября, сообщает информационное агентство ANI.

Все массовые мероприятия, которые должны пройти 31 октября, в Индии отменил премьер-министр страны Наренда Моди, который находится в трехдневной поездке по штатам Гуджарат и Раджастхан из-за трагедии в штате Гуджарат 30 октября, сообщает информационное агентство ANI. Среди отмененных мероприятий числится массовое выездное действие в столице штата Гуджарат — городе Ахмадабад, а также ряда других. Напомним, на реке Мачху в штате Гуджарат рухнул мост Морби. На мосту в тот момент находилось 500 человек. Сообщается, что количество погибших превысило 90. Власти не исключают, что оно продолжит расти.

В Сети появилось видео, на котором молодые люди раскачивали мост Морби на реке Мачху, в результате чего произошло обрушение. Во время крушения мост на западе Индии был перегружен, сообщает 30 октября агентство ANI. «На мосту была огромная толпа людей. Многие приехали сюда и гуляли, продолжая отмечать Дивали (индийский фестиваль огней)», — рассказал очевидец Амит Пател. По его словам, во время крушения моста люди падали друг на друга.

По данным телеканала NDTV, до трагедии на мосту находилось большое число людей, которые следовали друг за другом плотным потоком. На данный момент сообщается, что жертвами стали 91 человек, еще 70 госпитализированы. Поисковые мероприятия продолжаются. Всего на мосту находилось порядка 500 человек. Напомним, произошло крушение вантового моста Морби на реке Мачху. Он был возведен свыше ста лет назад, четыре года назад он проходил реконструкцию.

После обрушения моста Морби в Индии более 100 человек до сих пор остались в водах реки Мачху в западном штате Гуджарат, сообщил журналист телеканала NDTV 30 октября с места событий. По словам журналиста, спасатели продолжают спасать людей несмотря на темное время суток. На место трагедии выехали глава МВД Индии Амит Шах и главный министр штата Гуджарат Бхупендра Пател.